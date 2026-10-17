Đội bóng làng Chrơng vô địch Giải bóng đá nữ xã Hra năm 2026

Ban Tổ chức trao Cúp vô địch cho đội bóng đá nữ làng Chrơng. Ảnh: Phạm Ngọc

Giải diễn ra từ ngày 14 đến 16-10, thu hút 10 đội bóng đến từ các thôn, làng của xã và đội liên quân Trại giam Gia Trung - Công an xã. Các đội chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn những đội xuất sắc vào bán kết và chung kết.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, đội làng Chrơng giành Cúp vô địch; đội thôn Nhơn Thọ đoạt giải nhì; đội thôn Phú Danh và đội thôn Nhơn Tân đồng giải ba.

Ban Tổ chức trao giải thủ môn xuất sắc cho cầu thủ Phạm Thị Thu Hà (đội thôn Nhơn Thọ). Ảnh: Phạm Ngọc

Ban Tổ chức còn trao danh hiệu Vua phá lưới cho cầu thủ Thuân (đội làng Chrơng) với 10 bàn thắng; Thủ môn xuất sắc cho Phạm Thị Thu Hà (đội thôn Nhơn Thọ) và giải đội có đông cổ động viên nhất cho làng Kon Chrah.

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã.