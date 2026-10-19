Đội bóng được hưởng 3 quả phạt đền vẫn thua khó tin

Rennes không thể giành 3 điểm ở vòng 7 Ligue 1.

Cuộc đối đầu giữa Paris FC và Rennes trên sân Jean-Bouin diễn ra với kịch bản hiếm gặp. Trọng tài thổi tổng cộng bốn quả phạt đền, trong đó Rennes được hưởng ba lần. Cả bốn tình huống đều được chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng đội khách vẫn phải ra về trắng tay.

Maxime Lopez mở tỷ số cho Paris FC ở phút 14. Đến phút 29, Estéban Lepaul thực hiện thành công quả phạt đền đầu tiên, gỡ hòa 1-1 cho Rennes. Tuy nhiên, Lopez tiếp tục ghi bàn ở phút 45+4, giúp chủ nhà dẫn 2-1 khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Rennes tiếp tục được hưởng phạt đền ở phút 74. Lepaul một lần nữa đánh bại thủ môn đối phương, đưa trận đấu về thế cân bằng. Niềm vui của đội khách chỉ kéo dài hai phút trước khi Lassine Sinayoko ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Paris FC.

Phút 88, Rennes được hưởng quả phạt đền thứ ba. Lepaul tiếp tục thực hiện thành công, hoàn tất cú hat-trick từ chấm 11 m và gỡ hòa 3-3. Với ba lần san bằng tỷ số, đội khách tưởng chừng có thể giành ít nhất một điểm.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở những phút cuối. Valentin Rongier phạm lỗi với Sinayoko trong vùng cấm, khiến Rennes phải chịu phạt đền. Phút 90+7, chính Sinayoko thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 4-3 cho Paris FC.

Rennes khép lại trận đấu với thất bại khó tin. Đội khách ba lần được hưởng phạt đền, cả ba đều thành bàn nhưng vẫn không thể tránh khỏi trận thua. Trong khi đó, Lepaul có một ngày thi đấu đặc biệt khi lập hat-trick mà không ghi bàn nào từ bóng sống.