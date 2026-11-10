Đội bóng Đông Nam Á bất ngờ cầm hòa U23 Qatar ở Gia Lai

U23 Singapore gây bất khi cầm hòa đại diện đến từ Tây Á. Ảnh: VFF.

U23 Qatar nhập cuộc chủ động, nhanh chóng kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Trong khi đó, U23 Singapore lựa chọn lối chơi thận trọng, lùi sâu phòng ngự. Phút 19, Qatar có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Alminhali tung cú sút xa đầy uy lực, buộc thủ môn Yazid bên phía Singapore phải bay người cứu thua. Ba phút sau, tiền vệ này tiếp tục thử vận may từ ngoài vùng cấm, nhưng lần này thủ thành Singapore đã bắt gọn bóng.

Sức ép của đại diện Tây Á được duy trì trong những phút tiếp theo. Phút 28, Agouda thực hiện đường căng ngang nguy hiểm vào trong nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm. Đến phút 35, Bassam Eid có cơ hội thuận lợi ở cự ly gần, song Yazid tiếp tục phản xạ xuất sắc để bảo vệ khung thành.

Cuối hiệp một, Chakeri cũng có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút ở góc hẹp lại đi chệch cột dọc. U23 Qatar khép lại 45 phút đầu với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, trong khi Singapore có thể hài lòng với sự chắc chắn của hàng phòng ngự và màn trình diễn của thủ môn Yazid.

Sau giờ nghỉ, Singapore bất ngờ tạo ra tình huống nguy hiểm ở phút 52. Khairin Nadim thực hiện cú sút từ tình huống đá phạt, nhưng thủ môn Qatar kịp thời cản phá. Phía bên kia, Alyahri được tung vào sân và có pha dứt điểm từ ngoài vùng cấm ở phút 60, song bóng đi chệch cột dọc.

Càng về cuối trận, nhịp độ thi đấu có phần giảm xuống. Phút 76, Syafiz và Alminhali xảy ra va chạm, khiến cầu thủ hai đội phản ứng căng thẳng. Trọng tài phải can thiệp và rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai cầu thủ.

U23 Qatar vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trong những phút cuối. Tuy nhiên, cú sút thiếu chính xác của Agouda ở phút 80 và tình huống dứt điểm trong vùng cấm của Adam Friakh ở phút 90+2 đều không thể giúp đại diện Tây Á phá vỡ thế bế tắc.

Chung cuộc, U23 Qatar hòa Singapore 0-0 trong trận ra quân Gia Lai VTV Cup 2026. Đây là kết quả đáng khích lệ với U23 Singapore khi đội tuyển Tây Á tới từ một nền bóng đá trẻ có tiếng, liên tục có suất dự vòng chung kết U23 châu Á và ASIAD nhiều năm liền.

Sau trận hòa giữa U23 Qatar và Singapore, tâm điểm của ngày khai mạc sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, diễn ra lúc 19h cùng ngày trên sân Pleiku. Đây cũng là trận ra quân của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại giải đấu