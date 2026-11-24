Chân sút Ngọc Minh Chuyên ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Đội bóng đá nữ Thái Nguyên trước Hà Nội.

Tiếp nối đà hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình ở lượt trận mở màn ngày 19-11, các cầu thủ nữ Thái Nguyên bước vào cuộc đối đầu với đại diện Thủ đô đầy quyết tâm. Tuy nhiên, Hà Nội mới là đội tạo ra lợi thế khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Bị đẩy vào thế bám đuổi nhưng không hề bỏ cuộc, các cô gái Thái Nguyên kiên trì tổ chức lối chơi và tìm kiếm cơ hội. Nỗ lực của toàn đội được đền đáp khi Dương Thị Vân tỏa sáng với pha lập công gỡ hòa, thắp lên hy vọng cho đội nhà.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối cùng, chân sút Ngọc Minh Chuyên đã tung đòn quyết định, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Hà Nội.

Niềm vui của Ban Huấn luyện và các nữ cầu thủ bóng đá Thái Nguyên.

Với 2 trận toàn thắng cùng tỷ số 2-1 (trước Ninh Bình và Hà Nội), Đội bóng đá nữ Thái Nguyên đã chính thức ghi tên mình vào trận tranh huy chương gặp đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh.

Theo lịch thi đấu, lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào ngày 27/11/2026, trên sân Bà Rịa, cặp đấu giữa Hà Nội - Ninh Bình sẽ diễn ra lúc 16h00. Ngay sau đó, vào lúc 18h30, TP. Hồ Chí Minh sẽ chạm trán Thái Nguyên.