Đội bóng của HLV Park Hang-seo thắng trận thứ 2

CLB Kanchanaburi Power mời cao tăng đến "giải hạn" cho sân nhà.

Không rõ là nhờ sự may mắn của các nhà sư hay do nỗ lực của các cầu thủ, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã thực sự đổi vận. Kanchanaburi Power đã chơi áp đảo Police Tero khi cầm bóng tới 68% và tung ra số cú sút gấp 3 lần đối thủ, tuy nhiên các chân sút chủ nhà liên tục để cơ hội trôi qua trước mũi giày. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa 0-0 thì vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu (90+5), ngoại binh John Baggio đã ghi bàn thắng quyết định

Với chiến thắng này, Kanchanaburi Power FC của HLV Park Hang-seo chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng tại Thai League 2, kể trận thắng 4-2 ngày khai màn, qua đó tạm vươn lên xếp thứ 7 với 9 điểm sau 6 trận (thắng 2, hòa 3, thua 1).