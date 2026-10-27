Đội bóng của HLV Park Hang-seo tạo bất ngờ lớn: Thắng đậm 6-3, áp sát top đầu Thai League 2

Kanchanaburi Power giành chiến thắng tưng bừng 6-3 trước Chainat Hornbill, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 tại Thai League 2. Kết quả này mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Park Hang Seo trong hành trình đưa đội bóng Thái Lan cạnh tranh thứ hạng cao ở mùa giải năm nay.

Nhờ ghi tận sáu bàn thắng vào lưới đối thủ, Kanchanaburi dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ bỏ túi trọn vẹn ba điểm trọn vẹn mà còn vực dậy mạnh mẽ tinh thần chiến đấu. Thành quả này đóng vai trò vô cùng quan trọng khi vị thuyền trưởng từng chịu nhiều ý kiến trái chiều về phong độ đội bóng cùng những tranh cãi xoay quanh tổ trọng tài.

HLV Park Hang Seo đón tin vui tại Thái Lan sau chiến thắng 6-3. Ảnh: CLB

Sau 8 vòng đấu, Kanchanaburi Power đang sở hữu 13 điểm với thành tích 3 chiến thắng, 4 trận hòa và 1 thất bại. Thành tích này giúp đội bóng đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Thai League 2, duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh và tạo tiền đề cho những mục tiêu lớn hơn. Đáng chú ý, khoảng cách giữa Kanchanaburi Power với các đội xếp trên không quá lớn, mở ra cơ hội cải thiện thứ hạng trong những vòng đấu tiếp theo.

Đoàn quân trong tay thầy Park lúc này đang kém vị trí dẫn đầu đúng 5 điểm cùng khoảng cách 2 điểm so với câu lạc bộ đứng thứ hai. Hai đối thủ đứng ngay trên họ cũng chỉ sở hữu nhiều hơn đúng 1 điểm duy nhất, tạo nên cục diện vô cùng sít sao. Một vài chuỗi trận thắng liên tiếp sẽ đưa đại diện xứ Chùa Vàng tiến sát nhóm đầu bảng, biến trận đấu vừa qua vượt xa giá trị của một chiến thắng thông thường.

Kanchanaburi Power áp sát nhóm đầu Thai League 2. Ảnh: CLB

Bên cạnh kết quả trên sân, màn trình diễn vừa qua cũng giúp HLV Park Hang Seo có thêm cơ sở để củng cố niềm tin vào hướng đi của mình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng phát huy những điểm mạnh về tính kỷ luật, tinh thần tập thể và khả năng tổ chức lối chơi. Dù vậy, việc ghi 6 bàn trong một trận chưa đủ để khẳng định mọi vấn đề đã được giải quyết, đặc biệt khi mùa giải vẫn còn chặng đường dài phía trước.

Dù chưa thể vươn lên sắm vai ứng cử viên số một cho ngôi vương giải đấu hạng hai Thái Lan nhưng vị trí thứ năm cùng điểm số bám sát tạo ra luồng sinh khí mới đầy hy vọng. Chỉ cần duy trì mạch ổn định đi kèm với việc nâng cao hiệu suất thực chiến, tập thể dưới quyền cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ bay cao hơn nữa.

LĐBĐ Thái Lan ca ngợi tầm ảnh hưởng của HLV Park Hang Seo.