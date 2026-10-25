Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thua đau trên sân nhà

Ninh Bình bước vào trận đấu với sự tự tin lớn khi chưa thua sau 4 vòng đầu tiên. Đội bóng cố đô có 3 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được 11 bàn và nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà không thể giúp Ninh Bình duy trì mạch bất bại trước CA TPHCM.

Đội chủ nhà chủ động kiểm soát thế trận và tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Trước sức tấn công của Ninh Bình, CA TPHCM lựa chọn cách tiếp cận thực dụng. Đội khách giữ cự ly đội hình hợp lý, tổ chức bọc lót kín kẽ và hạn chế tối đa khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Bàn thắng ở phút 95 của Jason Cummings, từ đường kiến tạo của Olaha Mạnh Đức, giúp CA TPHCM đánh bại Ninh Bình của HLV Chu Đình Nghiêm 1-0 ngay trên sân khách. Ảnh: CLB CA TPHCM

Sự chắc chắn của CA TPHCM khiến Ninh Bình không thể phát huy sức mạnh của hàng công từng ghi 11 bàn chỉ sau 4 trận. Các tình huống tấn công của đội chủ nhà thiếu đi sự sắc bén ở thời điểm quyết định, trong khi đội khách kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối và tỷ số 0-0 tưởng như được giữ nguyên, CA TPHCM bất ngờ tạo ra khoảnh khắc quyết định. Phút 95, Olaha Mạnh Đức tung đường kiến tạo chính xác để Jason Cummings dứt điểm ghi bàn, mang về chiến thắng 1-0 cho đội khách.

Bàn thắng đến ở thời điểm Ninh Bình gần như không còn cơ hội sửa sai. CA TPHCM bảo toàn lợi thế trong những giây cuối để giành trọn 3 điểm, trong khi Ninh Bình phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải.

Trận thua này khiến Ninh Bình dừng chuỗi 4 trận bất bại, gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Quan trọng hơn, đội bóng cố đô rơi xuống vị trí thứ 5 với 10 điểm sau 5 vòng đấu. Khoảng cách trên bảng xếp hạng vì thế trở nên đáng chú ý hơn, khi Ninh Bình đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu.

Với CA TPHCM, chiến thắng trên sân Ninh Bình cho thấy giá trị của khả năng phòng ngự và sự kiên nhẫn. Họ không cần tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng vẫn biết cách tung ra đòn quyết định đúng thời điểm để giành 3 điểm.