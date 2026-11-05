Đội bóng của Fabregas lập kỷ lục trong trận cầu 10 bàn thắng tại Champions League

Dưới trướng HLV Cesc Fabregas, Como thắng trận đậm nhất lịch sử Champions League.

Como tạo nên màn trình diễn sân khách khó tin khi ghi 9 bàn vào lưới Lens, qua đó san bằng kỷ lục số bàn thắng của một đội trong một trận Champions League. Chiến thắng 9-1 cũng đưa thầy trò Cesc Fabregas lên vị trí thứ tư ở vòng phân hạng.

Đội bóng Italy tái lập thành tích Bayern Munich lập được trước Dinamo Zagreb năm 2024. Đây là chiến thắng ấn tượng nhất của Como trong hành trình châu Âu đầu tiên, sau những trận thắng RB Leipzig, Manchester United và thất bại sát nút trước Feyenoord.

Tasos Douvikas hai lần ghi bàn cận thành, đưa Como vượt lên dẫn trước. Nico Paz nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút uy lực. Sau bàn thắng, cầu thủ này đã để lộ chiếc áo tri ân Jesus de Miguel, tiền đạo Tenerife qua đời sau một chấn thương nghiêm trọng trong pha va chạm trên sân.

Como tiếp tục tấn công sau giờ nghỉ. Đội trưởng Lucas da Cunha ghi bàn thứ tư chưa đầy hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, trước khi Marc-Oliver Kempf đánh đầu nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 53. Paz sau đó kiến tạo để Douvikas hoàn tất cú hat-trick.

Mattia Liberali, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn thứ bảy cho Como ở phút 62. Lens có bàn rút ngắn cách biệt nhờ cú vô-lê đẹp mắt của Ruben Aguilar sau một quả phạt góc, nhưng đội khách vẫn không giảm sức ép.

Martin Baturina xuyên phá hàng thủ Lens để nâng tỷ số lên 8-1 khi trận đấu còn hơn 20 phút. Đến thời gian bù giờ, tiền đạo 18 tuổi Matteo Papaccioli nhận đường chọc khe, bình tĩnh dứt điểm ghi bàn thứ chín. Trọng tài ban đầu căng cờ báo việt vị, nhưng VAR xác định cầu thủ Como không mắc lỗi.

Chín bàn vào lưới Lens giúp Como san bằng kỷ lục số bàn thắng của một đội trong một trận Champions League, do Bayern Munich thiết lập trước Dinamo Zagreb năm 2024. Sau bốn lượt trận, đại diện Italy đã ghi 19 bàn, chỉ kém Paris Saint-Germain, nhà vô địch Champions League hai mùa liên tiếp, một bàn.

Chiến thắng với cách biệt tám bàn cũng giúp Como lập kỷ lục về trận thắng sân khách đậm nhất lịch sử Champions League. Liverpool từng đánh bại Besiktas 8-0 năm 2007, trước khi Real Madrid thắng Malmo với tỷ số tương tự vào năm 2015.