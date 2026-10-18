Đội bóng của Công Phượng giành được điểm số đầu tiên tại LPbank V.League 1

Đồng Nai hành quân đến sân xứ Kinh Bắc với sự thận trọng nhất định trước phong độ khá ấn tượng của đội chủ nhà thời gian qua. Đó là lý do khiến thời gian đầu, 2 đội chơi thăm dò, duy trì tốc độ thấp.

Sau khoảng 15 phút đầu, Bắc Ninh nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng, chủ động tổ chức các mảng miếng phối hợp ngay từ những phút đầu tiên. Thế trận ấy khiến Đồng Nai phải lùi về, thiết lập thế trận phòng ngự phản công. Đội bóng miền Nam giữ cự ly đội hình chặt chẽ, tạo thành bức tường phòng ngự dày đặc nhằm hạn chế tối đa các khoảng trống của đối phương.

Dù chủ yếu co cụm bên phần sân nhà, nhưng Đồng Nai thỉnh thoảng vẫn khiến khung thành đội khách chao đảo bằng những đòn phản công chớp nhoáng. Đáng kể nhất là pha bóng ở phút 34, khi Vulic bứt tốc thoát xuống dứt điểm kỹ thuật, song bóng lại bay ra ngoài.

Fisher có vài cơ hội nhưng bỏ lỡ

Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế chủ động, kiểm soát nhịp độ trên sân nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương. Dù vậy, tinh thần không bỏ cuộc giúp Đồng Nai duy trì lối đá tập trung suốt hiệp 1, khiến các ngòi nổ bên phía Bắc Ninh gặp không ít bế tắc trong việc tìm kiếm thêm bàn. Bắc Ninh dứt điểm tới 11 lần nhưng không một lần đưa bóng vào lưới, đành chấp nhận kết quả hòa không đều trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, tình hình không có nhiều biến chuyển. Trận đấu vẫn chứng kiến sự chủ động của đội chủ nhà. Họ liên tiếp tung ra những pha dứt điểm. Tuy nhiên, các cơ hội thực sự không rõ ràng. Mà đến khi đứng trước thời cơ tốt, những Brenner hay Fisher lại không thể đánh bại được thủ môn đối phương.

Càng về cuối trận, quỹ thời gian cạn dần buộc Bắc Ninh phải đẩy cao toàn bộ đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Họ liên tiếp đưa bóng từ 2 biên rồi tạt vào. Nhưng chất lượng các đường tạt không cao. Suốt cả hiệp 2, họ chỉ bắt thủ môn đối phương làm việc 1 lần.

Và rõ ràng đó là chưa đủ để chủ nhà ghi bàn. Họ đành hài lòng với kết quả hòa không bàn thắng, trong khi đó Đồng Nai chắc chắn phải cảm thấy vui vì họ vừa giành được điểm số đầu tiên từ đầu chiến dịch.

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