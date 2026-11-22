18 năm sau lần đầu bước lên đỉnh cao bóng chuyền quốc gia, Sanest Khánh Hòa lại trải qua một trận cầu đầy cảm xúc. Nhưng lần này, niềm vui không đến từ chiếc cúp vô địch, mà từ chiến thắng để được ở lại sân chơi cao nhất cấp câu lạc bộ của bóng chuyền Việt Nam.

Trận chung kết ngược

Tháng 11-2008, Nhà Thi đấu 33 Phan Chu Trinh (Nha Trang) bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. “Oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều cùng các đồng đội đưa bóng chuyền Khánh Hòa lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch quốc gia. Đó là dấu mốc mở ra một thời kỳ đáng nhớ của bóng chuyền Khánh Hòa. Ngày 8-11-2026, tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh), Sanest Khánh Hòa tái đấu với đội Hà Nội trong trận tranh hạng 7, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Phân bón Cà Mau 2026. Điều khác biệt sau 18 năm là Sanest Khánh Hòa không chiến đấu để chạm tay vào chiếc cúp vô địch, mà phải dốc toàn lực cho mục tiêu được ở lại giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ của bóng chuyền Việt Nam trong mùa giải năm sau.

Kể từ sau chức vô địch quốc gia năm 2008 đến nay, Sanest Khánh Hòa luôn là một đội bóng mạnh của giải, thường xuyên góp mặt ở top 4 đội mạnh nhất. Giai đoạn 2016 đến 2025, Sanest Khánh Hòa đã giành tới 3 chức vô địch, 4 lần về nhì và 1 lần hạng ba tại Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia. Nhưng khi bước vào mùa giải 2026, với những khó khăn của mình, gần như tất cả các trụ cột đều đã rời đội, để lại những khoảng trống cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trong bối cảnh điều kiện ấy, huấn luyện viên (HLV) trưởng Ngô Văn Kiều của Sanest Khánh Hòa đã phải đôn những gương mặt trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu lên đội chính. Và kết quả sau 14 trận vòng bảng, Sanest Khánh Hòa chỉ giành được 3 chiến thắng, xếp thứ 7 trên 8 đội và phải bước vào vòng đấu để tranh suất trụ hạng với đội bóng chuyền Hà Nội. Tại vòng đấu này, Sanest Khánh Hòa tiếp tục gặp bất lợi khi để thua trận đầu tiên. Nên thầy trò HLV Ngô Văn Kiều chỉ còn một con đường là phải đánh bại Hà Nội trong trận lượt về nếu không muốn chia tay giải đấu cao nhất quốc gia.

Niềm vui của các cầu thủ Sanest Khánh Hòa sau chiến thắng ở trận "chung kết ngược". Ảnh: Webthethao.vn

Trận đấu với Hà Nội tại Nhà thi đấu 33 Phan Chu Trinh diễn ra đúng tính chất của trận cầu "một mất một còn". Sanest Khánh Hòa khởi đầu không tốt và để thua set 1 với tỷ số 20 - 25. Thời khắc căng thẳng, sức ép vô cùng lớn đè nặng lên vai HLV Ngô Văn Kiều và các tay đập trẻ. Bước sang set 2, rồi set 3, Sanest Khánh Hòa bắt đầu tìm lại nhịp độ thi đấu. Hai đội giằng co trong thế trận căng thẳng, mỗi pha bóng đều mang sức nặng của áp lực, bản lĩnh và sự tập trung. Ở đó, các cầu thủ trẻ của đội bóng phố biển đã vượt qua thời khắc khó khăn và đầy áp lực bằng những chiến thắng sít sao.

Để rồi khi set 4 diễn ra, thực sự trở thành màn đấu trí và đấu sức nghẹt thở. Sanest Khánh Hòa phải chiến thắng để khép lại trận đấu, trong khi Hà Nội cũng nỗ lực kéo cuộc đối đầu trở lại vạch xuất phát. Từng điểm số được giành giật quyết liệt. Khi tỷ số là 25 - 24 nghiêng về phía Sanest Khánh Hòa, cũng là lúc tay đập Nathan Massó Mendoza tung người phát bóng uy lực ghi điểm trực tiếp đưa Sanest Khánh Hòa trụ hạng thành công. Đó cũng là lúc HLV Ngô Văn Kiều và các cầu thủ trút bỏ gánh nặng đè nén suốt nhiều tháng trời.

Niềm hy vọng về một cuộc tái thiết

Mùa giải 2026 khép lại với vị trí thứ 7 chung cuộc – một thứ hạng khiêm tốn nếu đặt cạnh bảng vàng thành tích lẫy lừng trong quá khứ của Sanest Khánh Hòa. Thế nhưng, với những người yêu đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa, chiến thắng trụ hạng năm nay mang giá trị tinh thần lớn lao. Bởi trong đội hình hầu hết là những tay đập còn rất trẻ nên việc ở lại giải vô địch quốc gia không chỉ là lời khẳng định cho bản lĩnh vượt khó mà còn mở ra niềm hy vọng về một cuộc tái thiết của Sanest Khánh Hòa ở những mùa giải phía trước. "Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt qua được. Mùa giải này, chúng tôi không có được nguồn tài chính thích hợp để chiêu mộ những vận động viên giỏi. Chính vì thế, Sanest Khánh Hòa phải đôn lứa trẻ lên. Hơn 80% vận động viên là cầu thủ trẻ. Có những gương mặt thậm chí đã nghỉ thi đấu cả năm trời. Nhưng tất cả đều đã đoàn kết, quyết tâm cho mục tiêu trụ hạng và được chơi ở giải đấu cao nhất. Mùa giải tới, đội bóng mong muốn các cấp lãnh đạo, đơn vị tài trợ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để bóng chuyền Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống, vị thế của mình", HLV Ngô Văn Kiều chia sẻ.

Trong một mùa giải mà lực lượng bị xáo trộn, nguồn lực tài chính hạn chế và đội hình phải dựa vào các cầu thủ trẻ, việc giữ được suất thi đấu ở giải vô địch quốc gia cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Dẫu vậy, chiến thắng trước Hà Nội không thể xóa đi những vấn đề mà Sanest Khánh Hòa đang đối mặt. Bởi trụ hạng chỉ giúp Sanest Khánh Hòa khép lại một mùa giải đầy sóng gió. Điều quan trọng hơn là từ chỗ dựa này đội bóng phải tìm được động lực và nguồn lực để bắt đầu hành trình trở lại. Bóng chuyền Khánh Hòa đã giữ được vị trí của mình, nhưng khát vọng của đội bóng và người hâm mộ đều không mong sẽ lặp lại tình cảnh này trong tương lai.