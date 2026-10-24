Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trụ hạng thành công

Niềm vui của các cầu thủ XMLS Thanh Hóa sau khi ngược dòng, đánh bại Ngân hàng Công thương.

Với vị trí thứ 6 sau vòng 2, XMLS Thanh Hóa đối đầu với Ngân hàng Công thương hạng 7 ở vòng phân hạng chung cuộc. Do đây là trận đấu quyết định đến tấm vé trụ hạng sớm nên cả hai đội đã thi đấu khá tập trung trong từng pha đánh bóng.

Mặc dù khởi đầu trận đấu không tốt khi để thua chóng vánh với điểm số 12/25 trong set đấu thứ nhất, nhưng sang set thứ 2, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đã chơi khá hiệu quả với những pha ghi điểm của ngoại binh người Mỹ Claire Hoffman để thắng lại với điểm số 25/17.

Dù khởi đầu không tốt, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn có được chiến thắng quan trọng nhất của mùa giải.

Trận đấu vẫn diễn ra khá kịch tính khi một lần nữa Ngân hàng Công thương vượt lên dẫn trước khi chiến thắng với điểm số 25/19 trong set thứ 3.

Dù khởi đầu không tốt trong set thứ 4 khi bị đối thủ dẫn trước với khoảng cách 5 điểm, nhưng đội bóng xứ Thanh đã vùng lên mạnh mẽ với chuỗi lên điểm liên tiếp để chiến thắng 25/20, qua đó đưa trận đấu vào set thứ 5 quyết định.

Ngoại binh Claire Hoffman (phải) chung vui cùng đồng đội sau những pha ghi điểm.

Tại đây, bản lĩnh và tinh thần của các cầu thủ XMLS Thanh Hóa đã được thể hiện rõ. Với những pha phòng thủ xuất sắc cùng những điểm số quan trọng của ngoại binh Claire Hoffman, XMLS Thanh Hóa đã chiến thắng với điểm số 15/9, qua đó vượt qua Ngân hàng Công thương với tỷ số chung cuộc 3/2, sớm trụ hạng thành công.