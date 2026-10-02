Đội bóng chuyền nam ĐH Trà Vinh vô địch Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc

Đội bóng chuyền nam ĐH Trà Vinh vô địch Vòng chung kết môn Bóng chuyền nam Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc (NUC Volleyball 2026).

Lội ngược dòng ngoạn mục ấn định chiến thắng 2 - 1 ở 3 set đấu, Đội bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh đã xuất sắc vô địch Vòng chung kết môn Bóng chuyền nam thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 (NUC Volleyball 2026).

Thành tích này là dấu mốc đáng tự hào, ghi nhận nỗ lực tập luyện, tinh thần thi đấu đoàn kết và quyết tâm của tập thể vận động viên nhà trường.

Lượt trận cuối cùng Vòng chung kết môn Bóng chuyền nam thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 diễn ra kịch tính tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (TP Hải Phòng) vào chiều 1/10. Ở lượt trận này, Đội bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh chạm trán với Đội bóng chuyền nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Năm nay, giải đấu quy tụ 16 đội bóng gồm 8 đội nam và 8 đội nữ đã giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết toàn quốc. Đây là những đội bóng đã trải qua quá trình thi đấu và tuyển chọn tại vòng loại ở 3 khu vực Bắc, Trung và Nam trong suốt một tháng, qua đó giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết.

Ở nội dung nam, khu vực miền Nam đóng góp 3 đại diện gồm: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện khu vực miền Trung là Đại học Đà Nẵng.

Khu vực miền Bắc có Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Suất còn lại thuộc về đội chủ nhà Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đội bóng chuyền nam ĐH Trà Vinh đã xuất sắc vô địch Vòng chung kết môn Bóng chuyền nam thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 (NUC Volleyball 2026).

Khẳng định bản lĩnh trên sân đấu

Đến với giải đấu năm nay, đội bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh mang theo quyết tâm cao, cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết và khát vọng chinh phục thành tích. Việc góp mặt tại sân chơi quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất cả nước là cơ hội để các vận động viên nhà trường thử sức, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực.

Trong suốt quá trình thi đấu, các vận động viên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tập trung và ý chí quyết tâm. Mỗi trận đấu là một thử thách đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí, khả năng tổ chức chiến thuật và bản lĩnh trước áp lực cạnh tranh. Sự đồng lòng của toàn đội, cùng tinh thần thi đấu hết mình, đã góp phần tạo nên hành trình đáng nhớ tại giải.

Đặc biệt, việc giành ngôi vị vô địch tại một giải đấu có quy mô toàn quốc là kết quả đáng ghi nhận đối với Đội bóng chuyền nam Đại học Trà Vinh. Thành tích này không chỉ thể hiện sự nỗ lực của các vận động viên mà còn là minh chứng cho quá trình quan tâm, đầu tư và phát triển phong trào thể dục thể thao trong nhà trường.

Đối với ĐH Trà Vinh, thành tích đạt được tại giải đấu là niềm tự hào của tập thể vận động viên và cộng đồng sinh viên nhà trường.

Dấu ấn của phong trào thể thao sinh viên

Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài về chuyên môn mà còn tạo điều kiện để sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng trên cả nước giao lưu, kết nối. Thông qua các hoạt động thi đấu, sinh viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và ý chí vượt khó.

Đối với Đại học Trà Vinh, thành tích đạt được tại giải đấu là niềm tự hào của tập thể vận động viên và cộng đồng sinh viên nhà trường. Kết quả này góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, xây dựng môi trường học tập năng động và lành mạnh.

Bên cạnh giá trị về thành tích, giải đấu còn mang đến những trải nghiệm thực tiễn quý báu cho các vận động viên. Qua từng trận đấu, các thành viên có điều kiện nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, tăng cường khả năng phối hợp và rèn luyện bản lĩnh. Đây cũng là nền tảng để đội bóng tiếp tục duy trì phong độ, hướng đến những giải đấu tiếp theo.