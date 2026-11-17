Tác phẩm "Dòng sông tình yêu" của Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026, được trưng bày cố định tại Công viên bờ Bắc sông Hương, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Sông Hương không chỉ là một dòng chảy thuần túy, mà còn là "linh hồn," là trục cảnh quan và di sản làm nên bản sắc của Cố đô Huế.

Với tầm nhìn quy hoạch bài bản, thành phố Huế đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đôi bờ sông Hương thành một không gian mở, nơi người dân và du khách thực sự được thụ hưởng những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ngay giữa lòng di sản.

Công viên dọc bờ Bắc sông Hương (đoạn từ di tích Nghinh Lương Đình đến cầu Dã Viên, phường Phú Xuân) vừa hình thành thêm một không gian văn hóa nghệ thuật mới với 29 tác phẩm điêu khắc được trưng bày cố định. Đây là thành quả của các nghệ sỹ trong và ngoài nước tham dự Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026, vừa bế mạc vào ngày 15/11.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Hoàng Việt Trung, cho biết 29 tác phẩm được quy hoạch, trưng bày cố định bên bờ sông Hương, góp phần làm phong phú cảnh quan đô thị, đưa nghệ thuật điêu khắc đến gần hơn với người dân và du khách, đồng thời lưu giữ những cảm nhận sáng tạo về vùng đất di sản. Những dấu ấn nghệ thuật này góp phần thể hiện hình ảnh Huế năng động, sáng tạo và hội nhập trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống.

Trên cồn Dã Viên ở giữa sông Hương, thành phố Huế và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), đang phối hợp thực hiện Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” (dự án), giai đoạn 2024-2028 với tổng mức đầu tư hơn 371 tỷ đồng; trong đó KOICA tài trợ gần 330 tỷ đồng. Dự án có nhiều hạng mục; trong đó, có hai hạng mục quan trọng là cầu đi bộ qua sông Hương và Khu phức hợp văn hóa cồn Dã Viên.

Cồn Dã Viên có diện tích khoảng 10,5ha, nằm giữa sông Hương, về phía Tây Nam Kinh thành Huế. Khu phức hợp văn hóa cồn Dã Viên là không gian sinh hoạt văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm du lịch, có không gian sáng tạo trên 700m2, không gian triển lãm hơn 2.000m2 và quầy thông tin hơn 41m2.

Hạng mục cầu đi bộ qua sông Hương, kết nối cồn Dã Viên với Công viên Bùi Thị Xuân ở bờ Nam sông Hương, phường Thuận Hóa. Công trình có kết cấu giàn thép, chiều dài hơn 106m, gồm nhánh đi bộ rộng 3,1m và nhánh ngắm cảnh rộng 4,1m.

Công trình giúp kết nối không gian văn hóa cồn Dã Viên và các tuyến đi bộ ven sông Hương, qua đó tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách.

Ở bờ Bắc cầu Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, không gian ven sông Hương đang được chỉnh trang có quy mô 1,5ha, kinh phí hơn 33 tỷ đồng. Điểm nhấn của không gian này là sân khấu ngoài trời có sức chứa khoảng 1.000 người, với kết cấu bêtông cốt thép, sàn gỗ lim, bậc ngồi bằng đá nguyên khối dài gần 300m kết hợp với đèn led chiếu sáng. Không gian này được kết nối với tuyến đi bộ ven bờ Bắc sông Hương, từ cầu Dã Viên đến chùa Thiên Mụ dài gần 3km.

Chị Dương Ngọc Bích, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ cảnh quan ven sông Hương thơ mộng, mang nét đẹp riêng và hiếm có. Đến với không gian này, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe dọc một dải không gian liên tục, trải nghiệm cảnh quan và tham quan hệ thống nhà vườn, di tích và chùa Thiên Mụ ven sông Hương.

Thời gian qua, thành phố Huế đã triển khai chỉnh trang dọc hai bờ sông Hương, tạo không gian văn hóa và phục vụ sinh hoạt của người dân. Ở bờ Nam sông Hương có tuyến đường đi bộ với sàn gỗ lim; sân khấu ngoài trời ở trước Bia Quốc học; đường đi bộ từ Bến thuyền Tòa Khâm đến Đập Đá kết nối với đường đi bộ dọc sông Như Ý dài hơn 1,6km; đường đi bộ từ cầu Dã Viên đến cầu Nguyễn Hoàng. Ở bờ Bắc sông Hương, thành phố giữ gìn thảm cỏ và hệ thống cây xanh, tạo không gian xanh để người dân, du khách đến trải nghiệm cảnh quan, tham gia và thụ hưởng các hoạt động văn hóa.

Du khách tham quan tác phẩm "Phúc" của Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026, được trưng bày cố định tại Công viên bờ Bắc sông Hương, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Xuyên suốt quá trình chỉnh trang đôi bờ sông Hương là nguyên tắc tôn trọng tuyệt đối các yếu tố nguyên bản và cảnh quan tự nhiên. Nhờ định hướng quy hoạch thấp tầng, hạn chế bê tông hóa và bảo tồn hệ sinh thái hai bên bờ, dòng sông Hương vẫn giữ trọn vẻ đẹp thơ mộng, trầm mặc vốn có.

Thành phố định hướng, xây dựng không gian kinh tế đêm ven sông Hương bao quát khu vực từ cầu Trường Tiền, phía sau chợ Đông Ba, khu vực cầu qua Cồn Hến đến công viên Trịnh Công Sơn và phía ngoài chợ Đông Ba. Đặc biệt, thành phố Huế đã lên kế hoạch tổ chức lễ hội trình diễn ánh sáng trên sông Hương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027, được tổ chức từ ngày 11-13/6/2027, với chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc.

Lễ hội khai thác không gian sông Hương làm sân khấu trình diễn nghệ thuật ánh sáng. Mặt nước được sử dụng làm màn chiếu, kết hợp với không gian bầu trời để tạo nên những màn trình diễn quy mô lớn, góp phần phát huy giá trị cảnh quan và di sản của Huế về đêm. Lễ hội cũng xây dựng không gian trải nghiệm dành cho du khách và cộng đồng như khu sắp đặt nghệ thuật, không gian ẩm thực.

Trong chuyến khảo sát, kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trên trục sông Hương vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường thủy; rà soát các điểm có khả năng hình thành bến, điểm dừng chân, không gian dịch vụ gắn với các điểm tham quan, di tích và cảnh quan hai bên bờ sông Hương./.