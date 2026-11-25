Hai đội Bình Trúc và Nghĩa Hòa tranh tài trong trận chung kết giải. Ảnh: THÀNH DANH

Diễn ra tại sân bóng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (thôn Thái Đông) và Trường Tiểu học Trần Phú (thôn Hiệp Hưng), giải quy tụ 16 đội gồm 14 đội đại diện cho 14 thôn, một đội khối cán bộ, công chức và một đội khối giáo dục.

Các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và quyết tâm cao, các nữ vận động viên mang đến những trận tranh tài hấp dẫn, thể hiện sự tự tin, năng động và niềm đam mê thể thao.

Sau nhiều nỗ lực, đội Bình Trúc và Nghĩa Hòa vượt qua các đối thủ để giành quyền vào thi đấu chung kết. Ở trận đấu quyết định, hai đội tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn, khép lại hai hiệp đấu chính thức với tỷ số hòa 1-1. Đến loạt sút luân lưu, đội Bình Trúc đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao chức vô địch cho đội Bình Trúc; đội bóng thôn Nghĩa Hòa đoạt giải Nhì; hai đội Phương Tân và Hiệp Hưng đồng giải Ba.

Đội Bình Trúc xuất sắc giành chức vô địch. Ảnh: THÀNH DANH

Bên cạnh giải tập thể, ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho vận động viên Võ Thị Thùy Trang; Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Võ Thị Diệp (cùng đội Nghĩa Hòa).

Giải bóng đá nữ 5 người xã Thăng Trường lần thứ I năm 2026 là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11.