Đội bay J-10C Trung Quốc tập luyện ráo riết để chuẩn bị cho sự kiện gì?

Ảnh chụp màn hình từ đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội hôm đầu tuần này cho thấy các máy bay chiến đấu tại sân bay Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: X.com.

Đội bay biểu diễn nhào lộn trên không chủ lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được phát hiện đang tập luyện tại miền Nam nước này, trước thềm hội nghị APEC và triển lãm hàng không Chu Hải, theo các bài đăng trên mạng xã hội.

Người dùng trên mạng xã hội X và nền tảng Trung Quốc Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu, còn gọi là RedNote) cho biết đã nhìn thấy đội bay biểu diễn Ngày 1 tháng 8 thuộc Không quân PLA hoạt động trên khu vực này trong hai ngày Chủ nhật và thứ Hai. Một số người còn chia sẻ video ghi lại hoạt động của đội bay.

Đội bay thường trình diễn tại các triển lãm hàng không và sự kiện mang tính nghi lễ, trong đó có các cuộc duyệt binh nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc. Những màn trình diễn này vừa là dịp phô diễn năng lực của không quân Trung Quốc, vừa được sử dụng như một công cụ ngoại giao quân sự.

Một video dường như ghi lại hình ảnh nhiều máy bay chiến đấu tại sân bay Phật Sơn, thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

“Phát hiện các máy bay J-10C thuộc đội bay biểu diễn Ngày 1/8 thực hiện vòng bay rồi hạ cánh xuống sân bay Phật Sơn”, một bài đăng hôm thứ Hai cho biết.

Các chuyến bay này có thể là hoạt động chuẩn bị cho màn trình diễn dự kiến của đội tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc, diễn ra ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, từ ngày 7 đến 13/12.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hồi tháng 10, đội bay Trung Quốc sẽ biểu diễn cùng đội Hiệp sĩ Nga (Russian Knights) và đội Al Fursan của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Được tổ chức lần đầu vào năm 1996, triển lãm hàng không hai năm một lần này, còn được gọi là triển lãm hàng không Chu Hải, kỷ niệm 30 năm thành lập trong năm nay.

Trong những ngày trước khi các kỳ triển lãm năm 2022 và 2024 khai mạc, các máy bay tham gia sự kiện cũng từng tiến hành những chuyến bay tập luyện tại tỉnh Quảng Đông.

Hoạt động của đội bay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị tổ chức hội nghị APEC tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, từ thứ Ba đến thứ Năm. Lãnh đạo và đại diện của 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Mỹ và Australia, dự kiến tham dự sự kiện.

Sáng 16/11, Bắc Kinh cho biết cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào thứ Năm, bên lề hội nghị APEC.

Hồi tháng 9, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington, ông Tập đã được Mỹ đón tiếp bằng một nghi thức quân sự đặc biệt trang trọng. Lễ đón tại Nhà Trắng có màn bay biểu diễn của một máy bay ném bom tàng hình B-2 cùng bốn tiêm kích F-22.

Do chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump trong khuôn khổ APEC không phải chuyến thăm cấp nhà nước, các nghi thức đón tiếp thường sẽ đơn giản hơn. Tuy nhiên, cách Trung Quốc chào đón Tổng thống Mỹ vẫn thu hút sự quan tâm.

Chặng dừng chân tại Trung Quốc nằm trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump kể từ khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo SCMP