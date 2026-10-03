'Đôi bạn tri kỷ tiêu biểu của làng giải trí' Song Min Ho và P.O cùng câu chuyện về nghĩa vụ quân sự

Sau khi Song Min Ho (thành viên nhóm WINNER) nhận án tù treo tại phiên tòa sơ thẩm vì vi phạm 'Luật Nghĩa vụ Quân sự', câu chuyện về nghĩa vụ quân sự của người bạn thân thiết, nam ca sĩ kiêm diễn viên P.O (Pyo Ji Hoon), thuộc nhóm Block B, cũng đang thu hút sự chú ý trở lại.

Vào ngày 1/10 (giờ Hàn Quốc), Tòa án Quận Tây Seoul đã tuyên phạt Song Min Ho, người bị truy tố với các cáo buộc bao gồm vi phạm 'Luật Nghĩa vụ Quân sự' , mức án một năm tù treo kèm thời gian thử thách hai năm. Song Min Ho bị đưa ra xét xử vì hành vi vắng mặt tại nơi làm việc không có lý do chính đáng trong suốt 102 ngày khi đang thực hiện nghĩa vụ với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng.

Cùng với tin tức này, quy trình nhập ngũ vào Thủy quân Lục chiến của P.O cũng đang được cộng đồng mạng và các nền tảng mạng xã hội nhắc lại và quan tâm.

Trước đó, P.O từng chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng, anh đã nộp đơn xin nhập ngũ vào Thủy quân Lục chiến trong suốt nhiều năm. Dù đạt kết quả kiểm tra sức khỏe loại 1, anh vẫn bị từ chối nhập ngũ ba lần liên tiếp do không đảm bảo đủ số ngày đến trường ở THPT vì bận rộn với các hoạt động trong ngành giải trí.

Tuy nhiên, P.O không hề bỏ cuộc. Anh đã đăng ký tham gia buổi tuyển chọn vào Ban nhạc Quân đội, thuộc Bộ Tư lệnh Thủy quân Lục chiến và trúng tuyển trong lần thử sức thứ tư.

Vào thời điểm đó, anh chia sẻ: "Người mẹ quá cố của tôi luôn mong muốn tôi nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ một cách vẻ vang. Tôi quyết định nhập ngũ vì muốn thực hiện tâm nguyện của bà".

Anh cũng bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ về việc nhập ngũ khi nói: "Tôi liên tục bị từ chối trong độ tuổi từ 27 đến 29, nhưng tôi vẫn nhất quyết muốn gia nhập Thủy quân Lục chiến bằng mọi giá".

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh nhìn lại quãng thời gian này và nói: "Đó là khoảng thời gian giúp tôi củng cố niềm tin vào bản thân. Dù gặp nhiều khó khăn khi còn là tân binh cũng như trong suốt quá trình phục vụ, tôi nghĩ đây là trải nghiệm mà bất kỳ nam giới Hàn Quốc nào cũng nên thử ít nhất một lần trong đời".

P.O đã gia nhập Ban nhạc Quân sự thuộc Thủy quân Lục chiến vào năm 2022 và hoàn thành nghĩa vụ trong khoảng 1 năm 6 tháng, trước khi xuất ngũ trong danh dự. Trong thời gian tại ngũ, anh đã tiếp tục hành trình quân ngũ của mình thông qua việc tham gia nhiều sự kiện quy mô toàn quốc.

Trong khi đó, P.O và Song Min Ho, vốn là bạn thân từ thời trung học, được biết đến rộng rãi như một đôi bạn tri kỷ tiêu biểu của làng giải trí. Do vậy, khi tin tức về vụ xét xử liên quan đến nghĩa vụ quân sự của Song Min Ho xuất hiện gần đây, câu chuyện về việc P.O kiên trì thử thách bản thân để gia nhập Thủy quân Lục chiến cũng tự nhiên thu hút sự chú ý trở lại.