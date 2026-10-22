Đôi bạn thân của V-pop Đen và Lynk Lee tái hợp, lan tỏa tình yêu thương đến các em nhỏ Tây Nguyên

Cơ duyên để Đen viết nên Những em bé Mặt trời bắt đầu từ chuyến đi mà anh tham gia với vai trò khách mời trong chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ với trẻ em, người dân địa phương và những người đang ngày ngày nỗ lực hỗ trợ cộng đồng đã khơi dậy trong Đen nhiều cảm xúc.

Đặc biệt, không gian sống, mùi hương quen thuộc và hình ảnh những đứa trẻ vui đùa giữa thiên nhiên khiến anh nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Là một nghệ sĩ, Đen trăn trở về cách mình có thể đóng góp thiết thực vào những nỗ lực ấy. Sau cùng, anh chọn âm nhạc như một cách lan tỏa niềm vui, khơi gợi tình yêu thương với cuộc đời và kết nối khán giả với những điều mình đã có cơ hội trải nghiệm.

Bên cạnh phần thể hiện của Đen, Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc, góp thêm nét dịu dàng, trong trẻo cho Những em bé Mặt trời. Sau khi nghe Đen chia sẻ về chuyến đi Tây Nguyên và cuộc sống của những em nhỏ tại đây, Lynk Lee lựa chọn cách viết lời giản dị, gần gũi, làm sao để truyền tải tình cảm dành cho các em mà vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Lynk Lee cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần chỉnh sửa ca từ để tìm được cách diễn đạt tự nhiên nhất, tránh nhìn trẻ em chỉ từ góc độ của người lớn, tôn trọng thế giới riêng, những niềm vui và trí tưởng tượng phong phú của các em. Tôi nghĩ, âm nhạc đôi khi không cần những lời lẽ quá lớn lao, chỉ cần chạm đến cảm xúc của người nghe bằng sự chân thành là đã đủ để tạo nên ý nghĩa rồi”.

Sự kết hợp lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Lynk Lee và Đen tái hợp trong một MV chính thức sau nhiều năm gắn bó trong âm nhạc. Sản phẩm chung gần nhất của cả hai là Nếu mình gần nhau (2019). Vì vậy, Những em bé Mặt trời không chỉ đánh dấu dịp hội ngộ, mà còn là cơ hội để hai người bạn cùng góp sức cho một dự án giàu ý nghĩa.

Lynk Lee mong giọng hát của mình sẽ mang đến cảm giác ấm áp, để mỗi em nhỏ đều cảm nhận được rằng, mình xứng đáng được yêu thương và theo đuổi ước mơ: “Linh mong giọng hát có thể góp thêm một chút dịu dàng, thắp thêm hy vọng. Linh mong ca khúc này giống như một lời động viên dành cho các em rằng, mỗi em nhỏ đều có ánh sáng của riêng mình và đều xứng đáng được lớn lên trong tình yêu thương”.

Bên cạnh Đen và Lynk Lee, Pink Frog cũng góp giọng trong bài hát, đồng thời có cơ hội trải nghiệm quá trình sáng tạo cùng những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Với Pink Frog, đây không chỉ là một dự án âm nhạc đáng nhớ mà còn là dịp học hỏi thêm về âm nhạc, cuộc sống và kết nối với những người bạn mới có chung niềm yêu thích nghệ thuật: “Quá trình sáng tác và hoàn thiện tác phẩm cùng anh Đen và Lynk Lee là một trải nghiệm rất thú vị, đáng tự hào và hầu như không có áp lực nào”.