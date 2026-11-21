Xu hướng này đang được nhắc đến nhiều trong ngành làm đẹp quốc tế năm 2026.

Các sản phẩm chăm sóc tay hiện nay đang được phát triển theo hướng chuyên sâu hơn, không chỉ đơn thuần dưỡng ẩm mà còn bổ sung những thành phần thường thấy trong mỹ phẩm chăm sóc da mặt.

Một số công thức hướng đến cải thiện sắc tố, củng cố hàng rào bảo vệ da và làm mềm những vùng da khô ráp.

Cần thoa kem dưỡng chăm sóc đôi tay mỗi ngày. Ảnh minh họa tự thiết kế

Lý do bàn tay cần được quan tâm cẩn trọng vì đây là vùng cơ thể thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, nước, xà phòng, chất tẩy rửa và nhiều tác động từ môi trường.

Việc rửa tay liên tục có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên, khiến da khô và dễ kích ứng. Trong khi đó, tia cực tím có thể góp phần hình thành các đốm nâu, nếp nhăn và khiến bề mặt da kém săn chắc theo thời gian.

Đôi bàn tay với làn da mềm mại, móng tự nhiên. Ảnh minh họa tự thiết kế

Theo Viện Hàn lâm Da liễu Mỹ, chăm sóc bàn tay không cần quá cầu kỳ nhưng nên duy trì đều đặn.

Việc sử dụng kem dưỡng sau khi rửa tay giúp bổ sung độ ẩm, trong khi kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF 30 trở lên giúp bảo vệ vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

Khi làm việc nhà, tiếp xúc với chất tẩy rửa hoặc làm vườn, đeo găng tay cũng là cách hạn chế những tác động không mong muốn.

Cần bảo vệ da tay khỏi ánh nắng. Ảnh: UPF

Bên cạnh đó, các sản phẩm dưỡng tay hiện nay ngày càng đa dạng. Ngoài kem dưỡng truyền thống, người dùng có thể tìm thấy serum, mặt nạ tay và những sản phẩm chuyên biệt dành cho vùng da quanh móng.

Một số thành phần như glycerin, ceramide và axit hyaluronic được sử dụng nhằm hỗ trợ duy trì độ ẩm, giúp da mềm mại hơn. Xu hướng này cũng đưa việc chăm sóc bàn tay tiến gần hơn với quy trình chăm sóc da mặt vốn đã quen thuộc.

Nếu có thời gian, bạn có thể thực hiện liệu trình chăm sóc tay chuyên sâu. Ảnh minh họa tự thiết kế

Không chỉ dừng lại ở mỹ phẩm, những liệu trình trẻ hóa bàn tay cũng thu hút sự chú ý.

Theo The Washington Post, các phương pháp như laser, vi kim và chất làm đầy đang được một số người lựa chọn để cải thiện đốm sắc tố, nếp nhăn và tình trạng mất thể tích da. Tuy nhiên, đây là những can thiệp thẩm mỹ cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá và tư vấn phù hợp.

Có thể lựa chọn sản phẩm dưỡng da tay phù hợp. Ảnh minh họa tự thiết kế

Sự quan tâm dành cho đôi bàn tay cho thấy khái niệm làm đẹp ngày càng mở rộng, không còn chỉ tập trung vào gương mặt. Một làn da được chăm sóc tốt không nhất thiết phải giới hạn ở vùng má hay trán, mà còn bao gồm những bộ phận thường xuyên xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Đôi bàn tay có thể không phải điểm nhấn đầu tiên khi nhìn vào một người, nhưng lại góp phần tạo nên diện mạo chỉn chu. Vì vậy, thay vì chỉ nhớ đến kem dưỡng da mặt, việc dành thêm vài phút chăm sóc đôi tay cũng là thói quen làm đẹp đáng để duy trì.