Đôi bạn “Song Huy” tham gia tập luyện hằng ngày để chuẩn bị cho Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Cả hai em đang háo hức hướng đến Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai với những mục tiêu riêng trên đường chạy.

Tình bạn bắt đầu từ những bước chạy

Hằng ngày, cứ vào lúc 5h, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn còn say giấc, đôi bạn “Song Huy” đã có mặt tại điểm hẹn, cùng các runner trong nhóm bắt đầu buổi tập trên những cung đường ở trung tâm phường Đồng Phú. Nhịp chân đều đặn, những câu chuyện vui và lời động viên dành cho nhau đã trở nên quen thuộc.

Em Nguyễn Việt Huy là người gắn bó với chạy bộ lâu hơn. Niềm yêu thích bộ môn này đến với em từ năm lớp 6, sau những tiết học thể dục ở trường. Nhận thấy bản thân có thể lực phù hợp và yêu thích cảm giác chinh phục đường chạy, em đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện.

Đến nay, chạy bộ đã trở thành thói quen hằng ngày của Việt Huy. Mỗi sáng, em dành khoảng 1 giờ tập luyện trước khi đến trường. Những buổi chiều có thời gian, em tiếp tục rèn thể lực từ 16-17h. Qua nhiều năm kiên trì luyện tập, em nhận thấy sức khỏe và sức bền được cải thiện rõ rệt. Chạy bộ giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần thoải mái; đồng thời tiếp thêm năng lượng cho em trong học tập và sinh hoạt. Đây cũng là cách để em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học.

Trong quá trình tập luyện, em Việt Huy đã tham gia nhiều giải đấu như: leo núi Bà Rá, núi Tà Cú, núi Chứa Chan… Đáng nhớ nhất là thành tích nhất nam ở nội dung dành cho lứa tuổi thiếu niên tại giải leo núi Bà Rá đầu năm 2026.

Nếu em Việt Huy sớm tìm thấy niềm đam mê và thế mạnh ở môn chạy bộ thì em Nguyễn Gia Huy lại có hành trình nhiều thử thách hơn. Khoảng 2 năm trước, em thường xuyên bị ốm vặt. Khi bắt đầu tập luyện, em chạy chưa được xa đã đuối sức, nhiều lúc nản lòng, muốn bỏ cuộc. Sự đồng hành của Việt Huy cùng các anh chị trong nhóm runner Đồng Phú đã tiếp thêm động lực để Gia Huy dần làm quen với cường độ vận động, cải thiện sức bền và duy trì lịch tập đều đặn.

Chinh phục những cự ly mới

Tình bạn của “Song Huy” được vun đắp qua những buổi tập và cả những lần cùng nhau tham gia giải đấu. Em Gia Huy chia sẻ: Hai anh em luôn động viên, bảo ban nhau để việc tập luyện đạt hiệu quả. Ngoài cùng đam mê thể thao, chúng em còn khuyến khích nhau sống tốt và học tập tốt.

Tại Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, đôi bạn sẽ thử sức ở những cự ly khác nhau. Em Việt Huy đăng ký cự ly 5km, trong khi em Gia Huy lần đầu tiên thử sức ở cự ly 10km.

Em Việt Huy cho biết: “Mục tiêu của em là cải thiện thành tích, phá kỷ lục cá nhân. Em muốn gửi đến những người yêu thích chạy bộ thông điệp đừng sợ mình không làm được, điều đáng tiếc nhất là không dám bắt đầu. Hãy tự tin và cố gắng vượt qua chính mình”.

Với em Gia Huy, cự ly 10km là bước tiến mới sau những lần tham gia các giải chạy địa phương. Em đặt mục tiêu hoàn thành đường chạy bằng khả năng tốt nhất, đồng thời vượt qua giới hạn của bản thân.

“Em không dám chắc mình có đoạt giải hay không, nhưng em quyết tâm chiến thắng chính mình ở cự ly mới, với chiến thuật mới và đạt thành tích tốt nhất có thể” - em Gia Huy chia sẻ.

Hiện tại, đôi bạn “Song Huy” tăng cường các bài chạy đường dài để nâng cao sức bền, sự dẻo dai và khả năng duy trì tốc độ. Qua từng buổi tập, cả hai tích lũy thêm thể lực, kinh nghiệm và sự tự tin, sẵn sàng chinh phục những cự ly đã lựa chọn.