Đôi bạn đồng hành từ lớp học thêm cấp 3 đến bảng vàng bác sĩ nội trú

Từ hai lớp "hàng xóm" đến đôi bạn cùng ôn thi

Được biết, Thành và Thảo học cùng Trường THPT Thăng Long (Hà Nội) ở hai lớp sát vách nhau, nhưng phải đến năm lớp 11, khi cùng theo học một lớp học thêm, cả hai mới thực sự quen biết.

Thảo chia sẻ, chính từ những buổi ôn thi đại học cùng nhau, cả hai dần hình thành thói quen học chung, chia sẻ mục tiêu và cùng tìm cách giải quyết những khó khăn trong học tập. Khi cùng trúng tuyển vào ngành Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội, sự đồng hành ấy của đôi bạn không dừng lại mà tiếp tục kéo dài suốt 6 năm đại học.

Thành và Thảo đều xuất sắc nằm trong bảng vàng kỳ thi bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội, sau những năm tháng cùng nhau ôn thi và chia sẻ mục tiêu học tập. Ảnh: NVCC

Theo Thảo, điều đặc biệt trong tình bạn của hai người không đơn thuần là cùng học một trường, một ngành, mà là khả năng duy trì sự đồng hành qua những giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của việc học. Dù có thời điểm khác nhau về trạng thái tinh thần, sức khỏe, phương pháp hay mục tiêu học tập, Thành và Thảo vẫn giữ được sự gắn kết và chủ động hỗ trợ nhau.

Ngay cả khi học phần và thời khóa biểu không trùng khớp, Thành và Thảo vẫn hiểu khá rõ cách học cũng như mục tiêu của người còn lại. Từ đó, cả hai có thể bổ trợ kiến thức và hỗ trợ nhau khi cần.

Thảo cho rằng, điều khiến cô trân trọng nhất ở người bạn đồng hành là sự thấu hiểu. Thành hiểu tâm tư, nguyện vọng, khả năng học tập và cả phương pháp học phù hợp với Thảo trong từng giai đoạn. Nhờ vậy, Thành không chỉ hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn mà còn có thể khơi gợi hứng thú học tập cho Thảo.

“Thành hiểu tâm tư, nguyện vọng, hiểu khả năng học tập và hiểu đến từng phương pháp học phù hợp với Thảo trong mỗi giai đoạn. Đó là điều giúp Thành luôn đồng hành, hỗ trợ và khơi gợi hứng thú học tập cho Thảo”, Thảo chia sẻ.

Với Thành, sự thấu hiểu ấy cũng là nền tảng để cả hai có thể đồng hành lâu dài. Bởi việc học chung không phải lúc nào cũng có nghĩa là ngồi cạnh nhau hay có cùng một lịch trình. Quan trọng hơn, mỗi người hiểu người kia đang hướng tới điều gì và cần được hỗ trợ ở đâu.

Những giai đoạn áp lực nhất trong hành trình 8 năm thường đến vào các đợt ôn thi, khi cả hai phải cân bằng giữa công việc và học tập. Thành chia sẻ, thay vì mỗi người tự chịu áp lực, cả hai thường cùng ngồi lại, trao đổi để tìm ra phương án phù hợp, từ việc xây dựng thời gian biểu đến lên kế hoạch ôn tập cụ thể và phân bổ công việc.

Theo Thành, sự hỗ trợ ấy không có nghĩa là làm thay hay thúc ép nhau, mà là cùng nhìn lại vấn đề, tìm cách tháo gỡ và duy trì kỷ luật trong quá trình thực hiện.

Thảo cũng cho biết, điều giúp cả hai vượt qua những giai đoạn khó khăn không chỉ là sự nghiêm túc và quyết tâm với mục tiêu, mà còn là niềm tin dành cho nhau. Mỗi người đều hiểu rằng những băn khoăn, góp ý hay hành động của người kia đều xuất phát từ sự quan tâm và mong muốn cả hai cùng tiến bộ.

Khoảnh khắc chữa bệnh cho bố

Nếu phải chọn một cột mốc khiến bản thân trưởng thành nhất, Thành nhắc ngay đến năm thứ 5 đại học, khi bố bất ngờ bị đau lưng cấp đến mức không thể tự đi lại hay sinh hoạt cá nhân. Trùng hợp là thời điểm đó, Thành vừa được học về các phương pháp điều trị của Y học cổ truyền trên giảng đường.

Mang toàn bộ kiến thức thầy cô truyền đạt ra áp dụng, Thành đã trực tiếp điều trị cho bố, và chỉ sau vài ngày, bố đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường trở lại. Khoảnh khắc chứng kiến sự hồi phục của bố không chỉ khiến Thành thêm yêu nghề, củng cố niềm tin vào Y học, mà còn giúp bản thân nhận ra con đường mình đã chọn là hoàn toàn đúng đắn, không có gì phải hối tiếc.

Phạm Đức Thành giành được danh hiệu thủ khoa Bác sĩ nội trú ngành Y học cổ truyền. Ảnh: NVCC

Chính sự xác tín ấy trở thành điểm tựa tinh thần cho Thành khi bước vào giai đoạn thử thách nhất của cả hành trình: kế hoạch ôn thi bác sĩ nội trú được xây dựng từ cuối năm thứ 5, nhưng bước sang năm thứ 6, khối lượng kiến thức lâm sàng và lý thuyết trên lớp tăng vọt, trong khi Thành còn phải dồn sức làm khóa luận tốt nghiệp và đảm nhận công việc chung với vai trò lớp trưởng, khiến kế hoạch ôn tập cho kỳ thi nội trú có lúc bị đình trệ.

Nhận thức rõ những gì còn thiếu, Thành dồn toàn lực cho giai đoạn nước rút, tập trung cao độ trong hai tháng cuối để củng cố kiến thức và hoàn thiện sự chuẩn bị cho kỳ thi. Với động lực lớn nhất là suy nghĩ rằng kỳ thi bác sĩ nội trú chỉ có một lần duy nhất trong đời, nên nam thủ khoa cho biết bản thân phải làm hết sức mình để dù kết quả ra sao cũng không phải hối hận.

Điều đáng chú ý là cùng lúc chịu áp lực dồn dập ấy, Thành vẫn duy trì được sự tập trung nhờ áp dụng đúng nguyên tắc đã hình thành từ nhiều năm đồng hành cùng Thảo: chia nhỏ mục tiêu, lập kế hoạch rõ ràng và kỷ luật với chính mình.

Phạm Đức Thành nhận bằng tốt nghiệp từ GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trong Lễ tốt nghiệp bác sĩ năm 2026. Ảnh: NVCC

Khi biết tin mình trở thành thủ khoa, cảm xúc đầu tiên của Thành là vui và bất ngờ, xen lẫn niềm tự hào cùng cảm giác thở phào vì công sức bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Người đầu tiên Thành muốn báo tin, không ai khác, chính là bố mẹ, những người đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để Thành học tập từ thuở bé.

Giọt nước mắt bên mẹ

Với Thảo, khoảnh khắc biết mình lọt Top 3 kỳ thi bác sĩ nội trú diễn ra ngay khi đang ngồi cùng bố mẹ, và cảm xúc lúc ấy gần như xúc động không thể diễn tả thành lời. Với Thảo, kết quả này không chỉ là thành quả của sáu năm bền bỉ trau dồi dưới mái trường Đại học Y Hà Nội, mà còn là món quà nhỏ dành tặng bố mẹ, cho những vất vả và hy sinh mà bố mẹ đã dành cho mình trong suốt những năm tháng khôn lớn.

Nguyễn Phương Thảo nhận bằng tốt nghiệp từ GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trong Lễ tốt nghiệp bác sĩ năm 2026. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, đằng sau kết quả ấy là một hành trình không hề bằng phẳng. Thảo thẳng thắn nhìn nhận, một khi bản thân đã kỳ vọng và cố gắng vì một mục tiêu, áp lực là điều khó tránh khỏi: có những ngày học đến mệt nhoài, đêm chỉ ngủ được vài tiếng vẫn trằn trọc vì stress, có những hôm lo lắng đến mức chỉ biết xuống ôm mẹ mà bật khóc.

Điều đáng suy ngẫm là dù trải qua những thời điểm chông chênh như vậy, Thảo chưa từng một lần nghi ngờ con đường mình đã chọn. Lý do nằm ở chỗ, mỗi khi khủng hoảng, Thảo không cố gắng tự mình vượt qua trong im lặng, mà chọn cách bình tĩnh lại, cho bản thân một khoảng nghỉ và chia sẻ hết tâm trạng với Thành cùng bố mẹ.

Top 3 kỳ thi bác sĩ nội trú là cho những vất vả và hy sinh mà bố mẹ đã dành cho Nguyễn Phương Thảo trong suốt những năm tháng khôn lớn. Ảnh: NVCC

Đích đến chưa dừng lại

Chạm tới vị trí thủ khoa và Top 3 ngay trong năm đầu bước vào chương trình bác sĩ nội trú, cả Thành và Thảo đều xác định đây chưa phải là đích đến cuối cùng. Cả hai luôn nhắc nhau không được "ngủ quên trên chiến thắng", mà cần tiếp tục trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng lâm sàng trong chặng đường sắp tới.

Thành và Thảo cùng những người bạn đã đồng hành cùng nhau trong suốt những năm tháng đại học, Ảnh: NVCC

Mục tiêu sau cùng mà Thành và Thảo hướng đến là trở thành những người bác sĩ có chuyên môn giỏi, có y đức tốt, xứng đáng với hai chữ "tinh hoa" mà nhiều người vẫn dành để gọi những bác sĩ nội trú, đồng thời tự hào là những cựu sinh viên, những bác sĩ nội trú không hổ thẹn với mái trường Đại học Y Hà Nội đã nuôi dưỡng mình suốt 6 năm qua.