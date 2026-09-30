Đôi bạn 9A1 Giảng Võ 2 đưa Việt Nam lần đầu vô địch RoboMission

Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch nội dung RoboMission tại một giải đấu chính thức của World Robot Olympiad (WRO).

Cùng với thành tích lọt Top 3 của đội GV2-HSRL-B2-02, các tài năng trẻ Giảng Võ 2 đã tạo nên một cột mốc rực rỡ, khẳng định vị thế của Robotics Việt Nam trên bản đồ công nghệ quốc tế.

Lá cờ Việt Nam giương cao tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026.

WRO Open Championship Asia & Pacific là một trong những giải đấu quốc tế của World Robot Olympiad, quy tụ các đội tuyển Robotics học sinh đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế. Kỳ thi năm nay có 149 đội tuyển đến từ hơn 20 quốc gia, tranh tài ở nhiều nhóm tuổi và nội dung. Riêng bảng RoboMission Junior có 30 đội tham dự.

Chức vô địch lịch sử với màn thể hiện áp đảo

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, GV2-HSRL-01 do cô giáo Chủ nhiệm Đặng Thị Thùy Nga hướng dẫn, đã ghi dấu ấn khi đạt 240/240 điểm, số điểm tuyệt đối của lượt thi. Hai học sinh Trần Minh Quân và Lê Trường Vĩ tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong ngày thi thứ hai, thể hiện khả năng lập trình, xử lý tình huống và điều khiển robot với độ chính xác cao.

Chung cuộc, GV2-HSRL-01 đạt 435 điểm, bỏ xa đội đứng thứ hai với 349 điểm và đội đứng thứ ba với 355 điểm.

Kết quả này giúp GV2-HSRL-01 giành chức Vô địch bảng RoboMission Junior, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam giành chức Vô địch nội dung RoboMission tại một giải đấu chính thức của WRO.

Lê Trường Vĩ (trái), Trần Minh Quân (phải) cùng cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Thùy Nga, người hướng dẫn đội GV2-HSRL-01.

Chiến thắng năm nay tiếp tục nối dài hành trình của GV2-HSRL-01 trên đấu trường quốc tế. Năm 2024, đội tuyển GV2-HSRL-0, với đội hình gồm Trần Minh Quân, Phạm Như Lâm và Nguyễn Quang Minh (cùng lớp 9A1), từng giành ngôi Á quân thế giới tại Chung kết WRO ở Thổ Nhĩ Kỳ, thành tích cao nhất của Việt Nam tại WRO thời điểm đó, .

Hai năm sau, Trần Minh Quân tiếp tục góp mặt trong đội hình GV2-HSRL-01, lần này thi đấu cùng người bạn cùng lớp 9A1 Lê Trường Vĩ. Với đội hình mới, hai học sinh đã đưa GV2-HSRL-01 lên vị trí cao nhất tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026.

Hành trình chinh phục từ Á quân thế giới năm 2024 đến chức vô địch năm 2026, hai thành tích lịch sử nối tiếp nhau của Robotics Việt Nam cũng cho thấy sự kế thừa và phát triển liên tục của đội tuyển Robotics Trường THCS Giảng Võ 2. Với Quân, đây là lần trở lại đấu trường quốc tế sau thành tích Á quân thế giới; còn với Vĩ, chức vô địch là dấu ấn nổi bật trong lần thi đấu ở cấp độ này.

Giảng Võ 2: Từ môi trường STEM đến những dấu ấn trên đấu trường Robotics quốc tế

Không chỉ giành chức Vô địch, Trường THCS Giảng Võ 2 còn có một đội tuyển khác lọt Top 3 tại bảng RoboMission Junior.

Đội GV2-HSRL-B2-02, gồm Tạ Ngọc Gia Bảo (9A3), Đặng Đức Nhật Minh (8A2) và Vũ Đức Lâm (8A7), giành vị trí thứ ba. Như vậy, hai đội tuyển của Trường THCS Giảng Võ 2 cùng góp mặt trong Top 3 của một bảng thi tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026.

Trước đó, năm 2024, GV2-HSRL-01 giành ngôi Á quân thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2025, 5/10 đội tuyển của trường lọt Top 10 Quốc gia WRO và đạt Top 5 tại Giải WRO châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Philippines.

Việc 3 năm liên tiếp có đội tuyển đứng trên bục nhận giải tại một giải đấu quốc tế là kết quả của quá trình nhà trường kiên trì xây dựng và phát triển giáo dục STEM - Robotics.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường THCS Giảng Võ 2 xác định giáo dục STEM là một trong những hướng phát triển trọng tâm, chú trọng phát triển tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ cho học sinh.

Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2, cùng các giáo viên Tổ Tự nhiên 2 và học sinh các đội tuyển tham dự WRO 2026.

Theo Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2, sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của phường Giảng Võ, cùng tâm huyết của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của phụ huynh đã tạo điều kiện để nhà trường xây dựng môi trường STEM bài bản, giúp học sinh có thêm cơ hội nghiên cứu, thử nghiệm và sáng tạo.

“Chuỗi thành tích liên tiếp – từ Á quân WRO thế giới năm 2024, những dấu ấn tại WRO năm 2025, đến chức Vô địch năm 2026 tại Ấn Độ – là minh chứng cho quá trình thầy và trò kiên trì theo đuổi STEM - Robotics. Qua các sân chơi lớn, học sinh không chỉ mang thành tích về cho nhà trường và đất nước mà còn có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực làm chủ công nghệ”, Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang chia sẻ.

Thành tích tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026 tiếp tục khẳng định hướng đi của Trường THCS Giảng Võ 2 trong việc đưa STEM - Robotics trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển năng lực của học sinh, đồng thời mở rộng cơ hội để học sinh Việt Nam bước ra các sân chơi công nghệ quốc tế.