Đội AIVortex của Trường ĐH Swinburne Vietnam giành Quán quân AI Arena: Viet Nam 2026

Ngày 3/11, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp cùng Google tổ chức Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi AI Arena: Viet Nam 2026. Đây là sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc, do ĐHQGHN phối hợp với Google tổ chức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đăng cai thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy dự sự kiện. Cùng dự có lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ, các chuyên gia đến từ Google, các cơ sở giáo dục đại học và đông đảo sinh viên.

Được lựa chọn từ 351 đội thi với gần 900 thành viên đến từ 80 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, 8 đội xuất sắc nhất đã trực tiếp phát triển và trình diễn các sản phẩm ứng dụng AI trong thời gian giới hạn từ 15 đến 25 phút.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham dự Vòng Chung kết toàn quốc AI Arena: Viet Nam 2026 tại ĐHQGHN.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, làm việc và nghiên cứu. Từ khả năng xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh đến sự phát triển của các tác nhân AI có thể lập kế hoạch và phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, công nghệ đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với giáo dục đại học. Trong bối cảnh đó, sinh viên không chỉ cần thành thạo công cụ mà còn phải biết đặt câu hỏi có giá trị, hiểu nguyên lý công nghệ, kiểm chứng kết quả và chịu trách nhiệm về những sản phẩm do AI hỗ trợ tạo ra. Thể thức thi đấu trực tiếp của AI Arena chính là cơ hội để người học rèn luyện những năng lực này khi phải liên tục phân tích đề bài, lựa chọn giải pháp và hoàn thiện sản phẩm dưới áp lực thời gian.

Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy và ông David Benjamin, đại diện Google, trao giải thưởng cho đội vô địch.

Đại diện Google - ông David Benjamin, Trưởng nhóm Creative Lab, Đồng sáng lập Google AI Futures Fund, đánh giá cao năng lực sáng tạo và tinh thần ứng dụng AI của sinh viên Việt Nam. Ông nhìn nhận cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn mở ra cơ hội phát triển những sản phẩm AI có khả năng giải quyết các nhu cầu thực tiễn, tiến tới hình thành những dự án khởi nghiệp công nghệ.

Tại vòng chung kết, các đội trải qua ba thử thách độc lập, sử dụng Google Gemini và Google AI Studio để phát triển sản phẩm thử nghiệm (Proof of Concept – PoC).

Ban Tổ chức trao thưởng cho đội giành giải nhì và giải ba.

Qua các vòng thi, nhiều giải pháp đã thể hiện khả năng kết hợp công nghệ với trải nghiệm người dùng, từ lập lịch trình du lịch thông minh, mô phỏng trò chơi dân gian đến xây dựng nền tảng số hóa tri thức văn hóa.

Kết thúc ba vòng tranh tài, Ban Tổ chức công bố đội AIVortex (Trường ĐH Swinburne Vietnam) giành Giải Nhất và danh hiệu Quán quân AI Arena: Viet Nam 2026.

Giải Nhì thuộc về đội Như Một Vì Tinh Tú (ĐHQG TP Hồ Chí Minh).

Giải Ba được trao cho đội ACUET (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN). Giải pháp Ấn tượng thuộc về Đội 6h45 (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

Đội vô địch nhận chuyến khảo sát học tập tại Singapore, bao gồm tham quan trụ sở Google và các trường đại học đối tác của ĐHQGHN, cùng những quyền lợi sử dụng công cụ AI và hỗ trợ chuyên môn.