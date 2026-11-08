Đồi 80 sạt trượt, xã Hưng Đạo di dời 4 hộ dân

Lãnh đạo xã Hưng Đạo kiểm tra các điểm sạt trượt tại Đồi 80. Ảnh: Đức Duy

Khẩn trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Ngày 6 và 7-11, lãnh đạo xã Hưng Đạo đã trực tiếp kiểm tra khu vực Đồi 80, thôn Cộng Hòa 1, đánh giá hiện trạng và chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND xã đã yêu cầu 4 hộ gia đình với 11 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi khẩn trương di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Động thái này xuất phát từ những dấu hiệu sạt trượt ngày càng đáng lo ngại tại khu vực. Theo báo cáo của UBND xã Hưng Đạo, qua các đợt kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng ghi nhận khu vực phía trên, giáp đỉnh Đồi 80 xuất hiện tình trạng đất trượt, với chiều dài khoảng 40m, chiều rộng khoảng 7m. Trên bề mặt đất có nhiều vết nứt; một số vị trí sụt lún, đất đá dịch chuyển dồn xuống phía chân đồi. Địa hình sườn dốc cũng có dấu hiệu biến dạng so với hiện trạng ban đầu.

Đáng chú ý, đất sạt trượt đã dịch chuyển đến khu vực tiếp giáp với các công trình nhà ở phía dưới. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại nhà cấp 4 của hộ ông Vương Viết Mậu xuất hiện vết rạn dài khoảng 1m. Ngoài ra, nhà ở của 3 hộ dân khác có nguy cơ cao bị ảnh hưởng là gia đình bà Doãn Thị Lan (4 nhân khẩu), ông Nguyễn Doãn Út (3 nhân khẩu) và ông Vương Chí Khoát (2 nhân khẩu).

Khối đất, đá trên Đồi 80 sạt trượt xuống khu vực dân cư. Ảnh: Đức Duy

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, UBND xã Hưng Đạo đã thông báo đến các hộ dân khẩn trương di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân cũng không được tự ý quay trở lại khu vực nguy hiểm để lấy tài sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định bảo đảm an toàn.

Theo Trưởng phòng Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Hưng Đạo Nguyễn Thị Sắc, ngay trong chiều 6-11, lực lượng chức năng của xã đã trực tiếp hỗ trợ hộ ông Vương Viết Mậu di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, trước mắt bố trí ở cùng gia đình người con trai. Đối với các hộ còn lại, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thực hiện việc di dời.

Cùng với đó, xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã phối hợp với thôn Cộng Hòa 1 cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, kiểm soát người ra vào và thường xuyên theo dõi diễn biến sạt trượt. Các lực lượng được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ sơ tán khi xuất hiện tình huống bất thường, nhất là trong điều kiện mưa lớn.

Việc di dời người dân lúc này là cần thiết. Bởi với địa hình sườn đồi dốc, đất đá đã có dấu hiệu mất ổn định, nguy cơ tiếp tục sạt trượt vẫn có thể xảy ra. Chỉ một trận mưa lớn cũng có thể khiến tình hình diễn biến phức tạp hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến những ngôi nhà nằm phía dưới.

Lãnh đạo xã Hưng Đạo động viên gia đình ông Vương Viết Mậu di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Đức Duy

Sớm đánh giá địa chất, xử lý nguy cơ lâu dài

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Trần Đức Thắng cho biết, di dời dân mới là giải pháp bảo đảm an toàn trước mắt. Vấn đề quan trọng tiếp theo là phải xác định chính xác nguyên nhân, phạm vi và mức độ mất ổn định của sườn Đồi 80 để có phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng sạt trượt tái diễn hoặc tiếp tục mở rộng, đe dọa các khu vực lân cận.

Qua kiểm tra ban đầu, UBND xã Hưng Đạo nhận định địa hình có độ dốc lớn, đặc điểm đất đá tại khu vực và dòng chảy nước mưa trên sườn đồi có thể là những yếu tố tác động đến sự ổn định của mái dốc. Tuy nhiên, đây mới là đánh giá sơ bộ bằng quan sát thực địa, chưa đủ cơ sở để kết luận chính thức về nguyên nhân và cơ chế sạt trượt. Do đó, địa phương đề xuất UBND thành phố Hà Nội cùng các sở, ngành chuyên môn phối hợp kiểm tra, khảo sát địa hình, địa chất tại khu vực Đồi 80 để có giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ đánh giá, xã Hưng Đạo duy trì lực lượng theo dõi thường xuyên, nhất là khi có mưa lớn hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như vết nứt mở rộng, sụt lún, đất đá dịch chuyển, nước chảy bất thường trên sườn đồi. Việc khoanh vùng, cắm biển cảnh báo phải được duy trì nghiêm túc; không để người dân tự ý đi vào khu vực chưa bảo đảm an toàn.

Lực lương chức năng hỗ trợ gia đình ông Vương Viết Mậu di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Đức Duy

Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy khu vực không còn bảo đảm điều kiện an toàn lâu dài, xã Hưng Đạo cần phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án bố trí nơi ở ổn định, có chính sách hỗ trợ phù hợp cho các hộ dân. Không thể để người dân phải sống trong cảnh thấp thỏm, chờ đợi mỗi khi thời tiết chuyển mưa.

Từ phản ánh ban đầu về hiện tượng sạt trượt đến việc chính quyền địa phương trực tiếp kiểm tra, ban hành thông báo di dời các hộ dân, vấn đề an toàn tại Đồi 80 đã được đặt ra với yêu cầu xử lý khẩn trương hơn. Tuy nhiên, điều người dân mong đợi không chỉ là được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm mà còn là một giải pháp căn cơ, bảo đảm an toàn cho nơi ở và cuộc sống lâu dài. Bảo vệ tính mạng người dân phải là ưu tiên hàng đầu; đồng thời, việc đánh giá và xử lý sạt trượt cần được thực hiện sớm, có trách nhiệm, không để nguy cơ hiện hữu kéo dài thành mối đe dọa thường trực đối với khu dân cư.