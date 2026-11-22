Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào. Ảnh: L.Sáu

Ngày 22.11, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sê Kông (nước Lào).

Cụ thể, ngày 21.11, một hài cốt được tìm thấy tại bản Ka Vả, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan và một hài cốt tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông.

Cả hai hài cốt còn nhiều mảnh xương, răng cùng các di vật như cúc áo bộ đội, lọ penicillin, bát B52, vỏ đạn AK, vỏ đạn 12,7 ly, mảnh dù và mảnh tăng.

Đội 192 dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ vừa được tìm thấy và quy tập. Ảnh: L.Sáu

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết, thông tin về hai phần mộ liệt sĩ đều do người dân địa phương cung cấp. Hiện chưa xác định được danh tính các liệt sĩ, song cả hai hài cốt đều đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Đội 192 đang tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Salavan và Sê Kông trong mùa khô 2026 - 2027 gặp nhiều khó khăn do nguồn tin về mộ chí ngày càng khan hiếm, phần lớn các địa điểm nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn.

Tuy vậy, lực lượng của Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế vẫn nỗ lực khắc phục trở ngại, tổ chức nhiều mũi tìm kiếm, khai thác thông tin với quyết tâm đưa các liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Tính đến nay, sau hơn 2 tháng triển khai nhiệm vụ tại Lào, Đội 192 TP. Huế đã phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tỉnh Salavan có 3 hài cốt, tỉnh Sê Kông có 4 hài cốt. Các hài cốt đã được đưa về nhà quàn để bảo quản, hương khói theo quy định.