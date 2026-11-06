Đội 192 quy tập 5 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 6/11, thông tin từ Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào.

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: L.S.)

Cụ thể, một hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại bản Ku Tai, huyện Sa Mouay và hài cốt còn lại được tìm thấy tại bản Kha Nuon, huyện Lao Ngam.

Qua quá trình cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện các hài cốt còn nhiều đoạn xương và răng. Các di vật được tìm thấy gồm cúc áo bộ đội, hộp đạn AK đã gỉ sét, bi đông, thìa nhôm và những mảnh vải dù. Đến nay, thông tin về cả 2 liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, Đội 192 cũng đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sê-kông (Lào). Hài cốt còn nhiều mảnh xương có kích thước từ 1-4cm, một chiếc răng cùng nhiều phần xương vỡ vụn, đang trong quá trình phân hủy.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: L.S.)

Đáng chú ý, hài cốt được bọc trong tăng nilon màu xanh. Các di vật đi kèm gồm những mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 60cm và bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng cùng dòng chữ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Theo Đội 192, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027, đến nay đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào. Trong đó, tại tỉnh Salavan quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Sê-kông quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

Hiện, các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nhà quàn để bảo quản, hương khói theo đúng quy định. Đội 192 cũng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện công tác trên đất bạn, cán bộ, chiến sĩ Đội 192 vẫn nỗ lực bám địa bàn, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những nỗ lực này góp phần thực hiện nhiệm vụ tri ân, sớm đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trở về với quê hương, gia đình.