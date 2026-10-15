Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn tỉnh Sekong (Lào)

Theo Đội 192, cả 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy đều được mai táng trong vỏ bom bi và được chôn một hố, vị trí mộ liệt sĩ cạnh sông Xekong thuộc bản Muong Kaleum Cau, huyện Kaleum, tỉnh Sekong. Khi cất bốc lên hài cốt liệt sĩ số 1 còn nhiều mảnh xương sọ, 19 cái răng, 12 đoạn xương ống và nhiều xương vỡ vụn. Di vật gồm 2 hộp mực dấu, 1 đồng hồ đeo tay, 2 ống cẳng chân giả (1 ống làm bằng nhựa, 1 ống làm bằng nhôm); 1 đế dép cao su, 1 bát B52, 1 đĩa 2 ngăn và 1 muôi canh Inox. Hài cốt liệt sĩ số 2 khi cất bốc lên còn hộp xương sọ, xương quai hàm dưới và răng, cùng nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng tay, cánh tay và nhiều xương vỡ vụn; hài cốt liệt sĩ được bọc trong bộ quân phục nữ; di vật có 1 mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su, 1 bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên và nhiều di vật khác…

Đội 192 cẩn trọng tìm kiếm hài cốt và các di vật của liệt sĩ.

Hiện 2 hài cốt liệt sĩ được Đội 192 đưa về nhà quàn liệt sĩ tại Bộ CHQS tỉnh Salavan, Lào để bảo quản, hương khói chu đáo. Đội 192 đang phối hợp với nhân dân địa phương tiếp tục mở rộng khảo sát, tìm kiếm thêm thông tin.

Cả 2 hài cốt liệt sĩ đều được an táng cùng vị trí.

Nhiều di vật của 2 liệt sĩ được tìm thấy.