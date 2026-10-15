Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn tỉnh Sekong (Lào)
Ngày 14-10, theo thông tin từ Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế cho biết, từ thông tin do người dân địa phương cung cấp, Đội 192 đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn bản Muong Kaleum Cau, huyện Kaleum, tỉnh Sekong, Lào.
Theo Đội 192, cả 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy đều được mai táng trong vỏ bom bi và được chôn một hố, vị trí mộ liệt sĩ cạnh sông Xekong thuộc bản Muong Kaleum Cau, huyện Kaleum, tỉnh Sekong. Khi cất bốc lên hài cốt liệt sĩ số 1 còn nhiều mảnh xương sọ, 19 cái răng, 12 đoạn xương ống và nhiều xương vỡ vụn. Di vật gồm 2 hộp mực dấu, 1 đồng hồ đeo tay, 2 ống cẳng chân giả (1 ống làm bằng nhựa, 1 ống làm bằng nhôm); 1 đế dép cao su, 1 bát B52, 1 đĩa 2 ngăn và 1 muôi canh Inox. Hài cốt liệt sĩ số 2 khi cất bốc lên còn hộp xương sọ, xương quai hàm dưới và răng, cùng nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng tay, cánh tay và nhiều xương vỡ vụn; hài cốt liệt sĩ được bọc trong bộ quân phục nữ; di vật có 1 mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su, 1 bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên và nhiều di vật khác…
Hiện 2 hài cốt liệt sĩ được Đội 192 đưa về nhà quàn liệt sĩ tại Bộ CHQS tỉnh Salavan, Lào để bảo quản, hương khói chu đáo. Đội 192 đang phối hợp với nhân dân địa phương tiếp tục mở rộng khảo sát, tìm kiếm thêm thông tin.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/doi-192-bo-chi-huy-quan-su-tp-hue-tim-kiem-cat-boc-2-hai-cot-liet-si-tai-dia-ban-tinh-sekong-lao-1060577