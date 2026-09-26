Đội 0 đồng SOS 75 Huế chia sẻ cùng người dân khó khăn

Trao 68 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, 340 tô mì được phục vụ miễn phí cho người dân tại Tiệm mì 1K. Đồng thời, 68 phần quà được trao cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Cựu và phường Thuận Hóa. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 55 triệu đồng, do Đội 0 đồng SOS75 Huế và các mạnh thường quân trên địa bàn đóng góp.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Trưởng nhóm Đội 0 đồng SOS75 Huế chia sẻ: “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn có thể chia sẻ một phần khó khăn với bà con. Đội cũng mong muốn kết nối thêm những tấm lòng thiện nguyện để cùng hỗ trợ nhiều hoàn cảnh hơn trên địa bàn thành phố. Với các thành viên, mỗi chuyến đi không chỉ là trao quà mà còn là dịp để được gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ với bà con”.

Chương trình là một trong những hoạt động thiện nguyện được duy trì thường xuyên, góp phần tạo thêm những nghĩa cử đẹp trong đời sống cộng đồng.