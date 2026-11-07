DOFICO tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam

Tổng Giám đốc Dofico Văn Hữu Đồng phát biểu tại sự kiện Ngày hội “Gia đình DOFICO”. Ảnh: T.Mộc

Ngày hội “Gia đình DOFICO” nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của công đoàn viên, lao động đặc biệt là lao động nữ đối với sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó trong công đoàn viên của đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, văn hóa, văn minh trong doanh nghiệp.

Lãnh đạo Dofico cùng hàng trăm người lao động tham dự sự kiện Ngày hội “Gia đình DOFICO”. Ảnh: T.Mộc

Ông Văn Hữu Đồng, Tổng Giám đốc DOFICO cho biết: DOFICO hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, sự cẩn trọng ở từng công đoạn còn gắn với chất lượng sản phẩm và niềm tin của người tiêu dùng. DOFICO trân trọng những đóng góp của toàn thể người lao động, nhất là nữ người lao động trong từng công việc, từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, quản lý và công tác đoàn thể.

Không gian hội thi cắm hoa của các Công đoàn cơ sở thuộc DOFICO. Ảnh: T.Mộc

Tổng Giám đốc DOFICO đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty và các công đoàn cơ sở chủ động lắng nghe đoàn viên người lao động ở từng đơn vị, nhất là lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ, chăm lo điều kiện làm việc, sức khỏe và cơ hội phát triển của người lao động. Từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, DOFICO đề nghị lãnh đạo từng đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng phong trào văn hóa trong doanh nghiệp, gắn với thi đua lao động sáng tạo. Tạo điều kiện để người lao động đề xuất và áp dụng sáng kiến giúp làm việc an toàn hơn, nâng chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu và nâng năng suất. Những cách làm hiệu quả cần được ghi nhận và chia sẻ giữa các đơn vị. Qua đó, phong trào góp phần giúp doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hằng năm, đồng thời tạo điều kiện để người lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Tiết mục dự thi của Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần du lịch Đồng Nai Donatour đạt giải nhất trong phần thi văn nghệ. Ảnh: T.Mộc

Tổng Giám đốc DOFICO Văn Hữu Đồng (bìa phải) biểu dương những nữ đoàn viên công đoàn DOFICO tiêu biểu. Ảnh: T.Mộc

Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn DOFICO Trần Đăng Ninh trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các công đoàn cơ sở đạt giải. Ảnh: T.Mộc