DOFICO tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam
Sáng 7-11, tại Khu du lịch Bửu Long (phường Trấn Biên), Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO) đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 và Ngày văn hóa Việt Nam 24-11 với chủ đề “Gia đình DOFICO”.
Ngày hội “Gia đình DOFICO” nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của công đoàn viên, lao động đặc biệt là lao động nữ đối với sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó trong công đoàn viên của đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, văn hóa, văn minh trong doanh nghiệp.
Ông Văn Hữu Đồng, Tổng Giám đốc DOFICO cho biết: DOFICO hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, sự cẩn trọng ở từng công đoạn còn gắn với chất lượng sản phẩm và niềm tin của người tiêu dùng. DOFICO trân trọng những đóng góp của toàn thể người lao động, nhất là nữ người lao động trong từng công việc, từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến kinh doanh, quản lý và công tác đoàn thể.
Tổng Giám đốc DOFICO đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty và các công đoàn cơ sở chủ động lắng nghe đoàn viên người lao động ở từng đơn vị, nhất là lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ, chăm lo điều kiện làm việc, sức khỏe và cơ hội phát triển của người lao động. Từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, DOFICO đề nghị lãnh đạo từng đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng phong trào văn hóa trong doanh nghiệp, gắn với thi đua lao động sáng tạo. Tạo điều kiện để người lao động đề xuất và áp dụng sáng kiến giúp làm việc an toàn hơn, nâng chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu và nâng năng suất. Những cách làm hiệu quả cần được ghi nhận và chia sẻ giữa các đơn vị. Qua đó, phong trào góp phần giúp doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hằng năm, đồng thời tạo điều kiện để người lao động có việc làm và thu nhập ổn định.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202611/dofico-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-3f379be/