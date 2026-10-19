Doctor X và Kim Ji Won dẫn đầu BXH tuần này

Bộ phim truyền hình Doctor X của đài SBS tiếp tục tạo sức hút khi vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những phim truyền hình được quan tâm nhất tuần. Nữ diễn viên Kim Ji Won cũng dẫn đầu danh sách diễn viên truyền hình nổi bật, cho thấy sức nóng của dự án ngay trong thời gian phát sóng.

Theo bảng xếp hạng hàng tuần do Good Data Corporation công bố, Doctor X đứng đầu danh sách phim truyền hình nhận được nhiều sự chú ý nhất. Thứ hạng được xác định dựa trên dữ liệu từ các bài báo, bài đăng blog, cộng đồng trực tuyến, video và mạng xã hội liên quan đến những bộ phim đang hoặc sắp lên sóng. Không chỉ chiếm vị trí dẫn đầu ở hạng mục phim truyền hình, Kim Ji Won còn vươn lên hạng nhất trong danh sách diễn viên được quan tâm nhất tuần. Thành tích này giúp Doctor X trở thành cái tên nổi bật trên cả hai bảng xếp hạng.

Kim Ji Won dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được quan tâm nhất tuần với bộ phim Doctor X.

Đứng thứ hai ở hạng mục phim truyền hình là Between Steps của ENA. Hai diễn viên chính Choo Young Woo và Kim So Hyun lần lượt xếp thứ hai và thứ tư trong danh sách diễn viên. Trong khi đó, 100 Days of Deception của tvN giữ vị trí thứ ba ở bảng xếp hạng phim, với hai ngôi sao Kim You Jung và Park Jinyoung (GOT7) lần lượt đứng thứ ba và thứ chín trong danh sách diễn viên.

The Ordinary Jackpot của TVING tiếp tục góp mặt ở vị trí thứ tư. Nam diễn viên chính Lee Jun Hyuk đứng thứ tám trong bảng xếp hạng diễn viên. Xếp thứ năm ở hạng mục phim truyền hình là A Love Other Than Yours của KBS2, với Ahn Eun Jin và Seo Kang Jun lần lượt đứng thứ năm và thứ sáu trong danh sách diễn viên được quan tâm.

Ở vị trí thứ sáu, bộ phim tình cảm mới của Netflix mang tên Take Charge of My Heart cũng ghi nhận sự chú ý đáng kể. Hai diễn viên Chae Soo Bin và Kim Young Kwang lần lượt xếp thứ bảy và thứ mười trong bảng xếp hạng diễn viên. Ngoài ra, danh sách phim truyền hình được quan tâm tuần này còn có Made in Korea 2 của Disney+, Fly High Butterfly của JTBC và Love in the Menu của KBS2. Đáng chú ý, loạt phim sắp ra mắt Dead-End Job của Netflix đã xuất hiện ở vị trí thứ mười dù chưa chính thức công chiếu.