Doctor X tập 9, 10: Su Jeong lần đầu cúi người cầu xin, cô Jang cản phẫu thuật

*Bài viết có tiết lộ và dự đoán nội dung phim

Doctor X tập 8 kết thúc khi giám đốc Bu (Son Hyun Joo) hỏi thẳng Jang Hui Suk (Lee Jung Eun) rằng, Su Jeong (Kim Ji Won) có phải "Bác sĩ X" hay không. Dường như bà đã phủ nhận hoặc phớt lờ, bởi trong nhá hàng tập 9 có câu thoại "làm thế cháu càng giống bác sĩ X hơn".

Ở đây có 2 khả năng, đầu tiên là Gye Su Jeong có thể không phải "Bác sĩ X" đầu tiên. Mật danh "Bác sĩ X" không chỉ dành cho một người và rất có thể đó là thầy của Su Jeong, người truyền thụ kinh nghiệm phẫu thuật cho cô.

Yoo Mi Kyung (Kim Jung Young) - người đang ở chung nhà với cô Jang và Su Jeong có phải là một "bác sĩ X" như vậy nhưng nay ở ẩn? Trong tập 8, Gye Su Jeong từng nhờ đến cô Mi Kyung xem bệnh án và còn hỏi cô về ý định học tiếp. Suốt thời gian qua, vai trò và xuất thân của 2 nhân tố bí ẩn từ "nhà chung" chưa được đào sâu.

Trường hợp thứ 2 là Gye Su Jeong đích thị là "Bác sĩ X" như các chi tiết dẫn dắt từ đầu phim đến nay. Những thủ thuật cô từng sử dụng dưới mật danh này quá đặc biệt và rủi ro cao nên khó được hệ thống y khoa hiện hành chấp nhận.

Su Jeong có thể đã quyết định phẫu thuật theo thủ thuật hiếm gặp nào đó mà chỉ "Bác sĩ X" mới thực hiện được. Một lần nữa, điều này khiến bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Guseo càng tin Su Jeong và "Bác sĩ X" là một.

Dù phẫu thuật thành công hay thất bại, cô có nguy cơ bị tước giấy phép hành nghề do "thân phận cũ" bại lộ hoặc việc quá tự do khi quyết định thực hiện phẫu thuật theo các phương pháp gây nguy hiểm cho bệnh nhân, ảnh hưởng đến tồn vong của cả bệnh viện.

Logo của Doctor X cuối tập 8 được xếp từ bông giống chú gấu của bệnh nhi Hyeon Ah. Chắc chắn cô bé sẽ là nhân vật trung tâm của tập 9. Bác sĩ chính được chỉ định đầu tiên của Hyeon Ah đã tham gia vào cuộc đình công. Tình trạng của Hyeon Ah đặc biệt nghiêm trọng nên trong cuộc hội chẩn, ai nấy đều đưa ra những cân nhắc đầy khó khăn.

Gye Su Jeong có lẽ đã bất chấp phương pháp mạo hiểm để cố nắm lấy cơ hội mong manh nhất giúp cô bé được sống tiếp khỏe mạnh. Teaser tập 9 cho thấy Su Jeong cúi đầu 90 độ (thể hiện sự kính cẩn nhất), điều cô chưa bao giờ làm trước đó, cầu xin những người có mặt ở phòng hội chẩn. Bản hợp đồng mới có viết, cô được phép tự quyết định ca phẫu thuật mình muốn, nên khả năng cao, không phải Su Jeong xin được chấp thuận thực hiện mà rất có thể là xin ai đó hỗ trợ/phụ mổ cho cô?

Một tình tiết chính của tập 9 chờ được giải quyết là cuộc đình công của các bác sĩ nội trú và thực tập sinh. Ở sự kiện thực tế tại Hàn Quốc, phải hơn 1 năm sau, khi Tổng thống mới nhậm chức và ban hành luật mới, giảm chỉ tiêu tuyển sinh, thì bác sĩ nội trú và thực tập sinh mới quay lại làm việc. Doctor X sẽ gỡ mẫu thuẫn trên trong 1 tập phim ra sao, làm giống hệt thực tế hay sẽ lược gọn bằng việc chính phủ nhận ra sai lầm và hủy bỏ quy định vừa ban hành?

Teaser Doctor X tập 9.

Doctor X gồm 12 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.