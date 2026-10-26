Doctor X tập 7 - 8: Gye Su Jeong khó nghĩ, biến số nào từ mảnh đạn ở đầu bệnh nhân?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Doctor X tập 6 có cấu trúc vòng tròn, đầu phim chính là diễn biến nối tiếp của đoạn kết. Gye Su Jeong (Kim Ji Won) đã lao như tên bắn đến bệnh viện khi nghe tin ông Oh Seong Beom biến mất.

Ông đứng trên lan can sân thượng, phân vân giữa sống tiếp hay dừng lại, thì chuyến trực thăng đưa cựu Tổng thống Ji Du Seok đến điều trị hạ cánh. Bác sĩ Jo Won Jin và Park Tae Gyeong đã kịp giữ ông Seong Beom đang chới với do lực gió của máy bay.

Ji Du Seok là người góp phần vào cuộc đàn áp phong trào dân chủ Gwangju, khiến ông Seong Beom mất đi người thân. Đó là lý do vì sao ông phẫn nộ khi nhìn thấy cựu Tổng thống.

Doctor X tập 6 châm biếm bằng chi tiết lãnh đạo của bệnh viện đã yêu cầu chuyển ông Seong Beom khỏi phòng VIP theo yêu cầu của phía cựu Tổng thống. Trong khi trước đó, họ còn muốn lợi dụng ông Seong Beom vì mục đích chính trị, ngon ngọt tìm mọi cách đón ông đến phòng VIP dù ông liên tục từ chối. Sau hàng chục năm, vị cựu Tổng thống từng gieo rắc nỗi đau cho ông Seong Beom lại gián tiếp biến ông thành nạn nhân, bị đẩy ra rìa.

Theo teaser tập 7, dường như ông vẫn một mực phản kháng việc điều trị và muốn đến "ba mặt một lời" với cựu Tổng thống. Đầu tập 6 lướt qua cảnh cuộc biểu tình của người dân trước bệnh viện, yêu cầu Ji Du Seok xin lỗi và nhận trách nhiệm đối với nạn nhân năm xưa.

Cả "hung thủ - nạn nhân" đều cùng bệnh viện đặt toàn bộ bác sĩ tại đây phải đưa ra lựa chọn. Ngay cả giám đốc Bu cũng cân nhắc thiệt hơn và phân vân, thì Gye Su Jeong một mực muốn phẫu thuật cho ông Seong Beom.

Ai nấy đều rõ tỉ lệ rất cao ông sẽ tử vong trên bàn mổ hoặc trở thành người thực vật sau ca phẫu thuật. Su Jeong biết điều đó nhưng cô quyết giúp ông Seong Beom lấy mảnh đạn khỏi đầu. Dường như cô cũng chật vật nghĩ những thủ thuật phù hợp để điều trị. Giám đốc Bu nhìn ra sự trăn trở đó.

Gye Su Jeong sẽ làm cách nào để phẫu thuật thành công? Và quan trọng hơn là, cô và mọi người đã nói những gì để thuyết phục ông Seong Beom đồng ý phẫu thuật. Không loại trừ khả năng cả đội không cần thuyết phục mà buộc phải phẫu thuật khẩn cấp. Bởi trong teaser có cảnh Gye Su Jeong, Tae Gyeong và bác sĩ Jo cùng lên xe của cô Jang, rời đi vội vàng.

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Mảnh đạn trong đầu ông được lấy ra sẽ trở thành vật chứng lịch sử quan trọng. Phong trào dân chủ Gwangju năm 1980 là sự kiện lịch sử có thật. Vì vậy, khán giả đều đang hướng về tập 7 của Doctor X để xem biên kịch - đạo diễn sẽ xử lí câu chuyện trên phim ra sao.

Bên cạnh đó, tập 7 và 8 sẽ cho khán giả hình dung rõ hơn vì sao Gye Su Jeong lại gắn bó với anh em Baraka sâu sắc. Một vài chi tiết trong quá trình tiếp xúc với anh em Baraka có phần tương đồng với quá trình tiếp nhận bệnh nhân của Su Jeong, nên mạch phim tập 8 có thể đi theo hướng này để thúc đẩy phát triển nội tâm nhân vật, từ từ gỡ bỏ ám ảnh tâm lí của "bác sĩ X".

Doctor X gồm 12 tập, khán giả Việt có thể theo dõi qua Netflix.