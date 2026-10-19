Doctor X tập 5, 6 dự đoán vượt mốc rating 20%, Su Jeong hay Na Daeil bị cắt hợp đồng?

* Bài viết có tiết lộ và dự đoán nội dung phim

Trước khi bước qua câu chuyện mới ở tập 6, tập 5 của Doctor X: Mafia in White (Bác sĩ X: Mafia áo trắng) sẽ giải quyết nốt tuyến nội dung về Na Daeil (Jang Seung Jo). Nhá hàng tập 5 cho thấy một vài tình tiết tương đồng với vụ việc có thật - cựu bác sĩ phẫu thuật người Anh - Simon Bramhall.

Gye Su Jeong (Kim Ji Won) phát hiện Daeil "ký tên" lên gan của trình dược viên Kwon Chung Hyeon. Cô lưu lại bằng chứng, rồi tiếp tục hoàn thành ca phẫu thuật, không vội công bố hành vi vô đạo đức của Na Daeil.

Bài báo của The Guardian từng viết, một vài bệnh nhân của Simon Bramhall nói rằng họ cảm thấy không có vấn đề gì về việc ông "ký tên" lên nội tạng của mình, bởi dù sao, chính ông cũng đã cứu mạng họ.

Teaser tập 5 cho thấy, dường như Kwon Chung Hyeon cũng sẽ phản ứng tương tự như một vài bệnh nhân của ông Simon. Anh được Su Jeong cho xem hình ảnh/clip 2 ký tự "DN" khắc trên gan của mình.

Anh bàng hoàng, đau đớn nhưng trông không có ý định phản kháng. "Tôi chẳng thể làm gì được" - câu thoại này có thể thuộc về anh Kwon Chung Hyeon, dấu hiệu cho thấy tạm thời, anh sẽ không tố giác hay khiếu nại hành vi của Na Daeil.

Phản ứng đầu tiên của Kwon Chung Hyeon phù hợp với tâm lý nhân vật đã được khắc họa xuyên suốt tập 4. Từ việc là nạn nhân bị bạo hành trong quân ngũ, "biết điều" trong các bữa tiệc với bác sĩ, đến bất chấp bệnh tật vẫn đưa đón con cho một bác sĩ thẩm mỹ viện - những điều này cho thấy trình dược viên Kwon là một người cam chịu, ít phản kháng, trung thành.

Chung Hyeon sẽ là mắt xích quan trọng trong việc vạch trần hành vi của Na Daeil, đánh dấu bước ngoặt cho thấy trình dược viên Kwon không còn nhẫn nhịn, mà tự vùng dậy để bảo vệ chính mình.

Về phía Na Daeil, anh ta quyết giả tạo đến cùng. Daeil đến thăm Kwon Chung Hyeon như thể tận tâm lắm. Ngay lập tức, anh bị Su Jeong gạt ra vì lúc này, trình dược viên là bệnh nhân của cô.

Teaser tiết lộ Na Daeil nhập viện, làm loạn ở phòng bệnh, nạt nộ Park Tae Kyung (Kim Woo Seok). Gye Su Jeong đứng ra bảo vệ "đệ tử". Cô có thể sẽ là người phẫu thuật cho Tae Kyung. Nhá hàng tập 5 chỉ lướt qua cảnh Su Jeong xịt tương ớt (tương cà) lên miếng trứng cuộn trong phòng bệnh của bác sĩ Na.

Dựa vào thái độ của Daeil, suy đoán, Gye Su Jeong đang nhại lại cách hắn ta "ký tên" lên gan bệnh nhân, như một cách đe dọa Na Daeil rằng, có thể cô sẽ làm như vậy trong ca phẫu thuật mà anh ta là bệnh nhân.

Na Daeil bị dọa sợ bởi chính hành vi anh ta làm đối với bệnh nhân.

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Dì Jang Hee Sook (Lee Jung Eun) lại phải đến bệnh viện với gương mặt tức giận và thảng thốt. Bà phải giải quyết điều gì cho "báo con" Su Jeong?

Teaser tập mới của Doctor X có câu thoại: "Tôi nghĩ đến lúc chấm dứt hợp đồng rồi". Suốt 4 tập, Su Jeong luôn là người gắn với "hợp đồng", yêu cầu "nghỉ việc". Nhưng lần này, có lẽ người bị cắt hợp đồng là Na Daeil. Bởi anh ta cần phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, tương tự như cựu bác sĩ Simon ngoài đời.

Teaser "Doctor X" tập 5.

Doctor X đang ghi nhận tỉ suất người xem tăng mạnh sau mỗi tuần phát sóng. Rating tập 4 đã chạm mốc 18,5% trung bình toàn quốc, trong khi tập 1 là 11,4%. Với nhịp độ này, rất có thể tập 6 của Doctor X sẽ chạm hoặc vượt mốc rating 20%.

Doctor X gồm 12 tập, khán giả Việt có thể xem trên Netflix.