Doctor X: Kim Ji Won luyện kỹ năng phẫu thuật đỉnh được cố vấn y khoa khen hết lời

Kim Ji Won vào vai Gye Su Jeong, bác sĩ thiên tài có bí danh là "Bác sĩ X" (Doctor X). Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành thời gian dài để nghiên cứu và trau dồi kỹ năng phẫu thuật, đủ tự tin để tuyên bố trong bất kỳ ca phẫu thuật nào mà mình tiếp nhận: "Tôi không bao giờ thất bại".

Thao tác trong phòng mổ của Su Jeong nhanh đến khó tin và để thể hiện tự nhiên, thành thục nhất, Kim Ji Won đã phải luyện tập rất nhiều với cố vấn y khoa. Trả lời truyền thông Hàn Quốc trong buổi họp báo quảng bá phim, đạo diễn Lee Jungrim dành lời khen cho sự chỉn chu, tỉ mỉ của Ji Won:

"Cô ấy đã bắt đầu học các kỹ thuật phẫu thuật từ các bác sĩ trước cả khi quá trình quay phim chính thức bắt đầu. Không chỉ ghi nhớ hoàn hảo những quy trình phẫu thuật phức tạp, cô ấy còn thể hiện sự khéo léo không kém bác sĩ thực thụ, đặc biệt là ở tốc độ khâu vết thương và thắt nút chỉ. Các bác sĩ đến phim trường với vai trò cố vấn chuyên môn thậm chí đã dành lời khen ngợi cho màn thể hiện của cô ấy trước khi rời đi".

Trong phỏng vấn với W Korea, Kim Ji Won cũng chia sẻ về việc học kỹ thuật khâu - thắt nút chỉ, phấn khích và tự hào vì được các cố vấn khen ngợi.

Trong hậu trường ghi hình Doctor X được SBS đăng tải, Kim Ji Won được các bác sĩ cố vấn dạy thực hành phẫu thuật bằng mô hình. Cô cũng tranh thủ lúc chờ vào set quay để luyện khâu, thắt nút chỉ. Toàn bộ các cảnh phẫu thuật trong Doctor X chỉ được thực hiện khi cô cảm thấy tự tin với kỹ năng của mình.

Ngay từ tập đầu tiên của Doctor X, Kim Ji Won đã nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và khán giả với khả năng nhập vai tự nhiên, thuyết phục. Cô thể hiện sự đối lập rõ rệt giữa sự lạnh lùng, sắc bén khi đối chất với đám bác sĩ xu nịnh, vẻ quyền uy trong phòng mổ và một Su Jeong "ngố ngố" khi ngồi trên bàn ăn hay chơi đùa cùng "dì Jang".

Su Jeong có nhiều mặt đáng yêu khi trở về đời thường.

"Nếu không phải là Kim Ji Won thì ai có thể thể hiện vai diễn này tốt đến thế? Càng về sau, tôi càng khó có thể hình dung ra bất kỳ ai khác ngoài Kim Ji Won có thể hóa thân thành Gye Su Jeong." - đó là lời đạo diễn Lee nói về nữ chính mà anh đã tin cậy gửi gắm.