'Doctor X' giảm tỷ suất người xem dù vẫn giữ vững vị trí số 1, có phải do 'The Perfect Lie'?

Bộ phim The Perfect Lie của đài MBC đã chính thức gia nhập cuộc đua tỷ suất người xem cuối tuần trước những đối thủ đáng gờm.

Vào ngày 30/10, bộ phim mới, The Perfect Lie, với sự tham gia của Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin đã lên sóng, trùng với khung giờ của Doctor X , tác phẩm đang thống trị bảng xếp hạng tỷ suất người xem trên đài SBS. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của The Perfect Lie đạt tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 1,9%. The Perfect Lie là câu chuyện xoay quanh hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên hoàn hảo, họ bất ngờ bị cuốn vào một vòng xoáy đầy rẫy những sự thật và lời dối trá. Seo Hyun Jin vào vai Kang Ji Seon, một giáo viên dạy múa đương đại tại một trường trung học nghệ thuật. Do gia đình sa sút từ khi còn nhỏ, cô nhận ra rằng, việc nhận diện những lời dối trá của người khác quan trọng hơn nhiều so với việc tin vào sự trung thực của họ. Ban đầu, cô chỉ coi Min Jun Ho (Yoo Yeon Seok thủ vai) người mà cô tình cờ gặp gỡ, là một phụ huynh lịch thiệp, nhưng dần dần, cô bắt đầu mở lòng với anh. Min Jun Ho là một bác sĩ phẫu thuật tim. Anh là mẫu người gần như hoàn hảo: phong thái điềm đạm, chính trực, vóc dáng khỏe khoắn, trí thông minh vượt trội, trực giác nhạy bén cùng tính cách tử tế. Sau khi vợ qua đời, anh một mình nuôi dạy cậu con trai đang học trung học. Khi gặp Ji Seon, giáo viên dạy múa của con trai mình, anh lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động sau một thời gian dài.

Trong khi đó, dù ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về lượng người xem, Doctor X vẫn tiếp tục giữ vững vị trí là chương trình được theo dõi nhiều nhất trong cả tuần. Bộ phim y khoa ăn khách này đã mở đầu nửa chặng đường còn lại, với tỷ suất người xem trung bình toàn quốc đạt 16,5%, giảm 3% so với mức 19,5% đạt được ở tập phát sóng tuần trước.