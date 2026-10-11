Doctor X của Kim Ji Won lọt top 2 phim có rating cao nhất 2026

Bộ phim Doctor X: Mafia In White của Kim Ji Won đạt rating toàn quốc 14,9% sau tập thứ hai, phát sóng ngày 10/10. Thành tích này đưa tác phẩm lên vị trí thứ hai trong danh sách những phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất năm 2026 theo số liệu được cung cấp. Với kết quả này, bộ phim vượt qua Perfect Crown và The Judge Returns, đồng thời chỉ xếp sau Agent Kim Reactivated với rating 23,1%.

Theo bảng thống kê, Doctor X hiện đạt rating 14,9%, đứng trên Perfect Crown (13,8%), The Judge Returns (13,6%), Reborn Rookie (13,568%) và Undercover Miss Hong (13,121%). Thứ hạng này cho thấy màn khởi đầu đáng chú ý của tác phẩm thuộc thể loại y khoa, hình sự và giật gân, đặc biệt khi phim mới phát sóng hai tập đầu tiên.

Doctor X đứng thứ hai trong danh sách phim Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất năm 2026.

Doctor X lên sóng tập đầu vào ngày 9/10 trên đài SBS và nền tảng Netflix. Theo số liệu được cung cấp, tập mở màn đạt rating toàn quốc 11,4%, trước khi tăng lên 14,9% ở tập thứ hai. Mức tăng 3,5 điểm phần trăm sau một tập cho thấy bộ phim đang thu hút sự quan tâm của khán giả ngay trong giai đoạn đầu phát sóng. Tuy nhiên, thứ hạng hiện tại vẫn có thể thay đổi khi các tác phẩm tiếp tục lên sóng và số liệu rating được cập nhật.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Ji Won sau thành công của Queen of Tears. Lần này, nữ diễn viên đảm nhận vai Gye Su Jeong, một bác sĩ phẫu thuật xuất chúng có tính cách lạnh lùng, thẳng thắn và không dễ thỏa hiệp. Khi được điều đến hỗ trợ tại Bệnh viện Đại học Guseo thông qua một công ty môi giới bác sĩ, cô dần phát hiện những vấn đề khuất tất phía sau vẻ ngoài nghiêm túc của môi trường y tế.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Ji Won sau thành công của Queen of Tears.

Thay vì chỉ tập trung vào những ca phẫu thuật, Doctor X khai thác cuộc đấu tranh giữa năng lực chuyên môn và các thế lực chi phối hoạt động bệnh viện. Những mâu thuẫn liên quan đến quyền lực, lợi ích và tham vọng cá nhân đặt Gye Su Jeong vào thế đối đầu với một hệ thống đầy bất công. Cô sử dụng chính khả năng phẫu thuật của mình để bảo vệ bệnh nhân, đồng thời tìm cách vạch trần những góc khuất trong môi trường làm việc.

Được làm lại từ series Nhật Bản Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon, phiên bản Hàn Quốc kết hợp đề tài y khoa với màu sắc hình sự và noir. Cách xây dựng nhân vật nữ chính mạnh mẽ, không ngại đối đầu với những người nắm quyền tạo nên hướng tiếp cận khác biệt so với hình ảnh Kim Ji Won trong các tác phẩm tình cảm trước đây. Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý của dự án trong lần trở lại màn ảnh này.

Bên cạnh Kim Ji Won, phim có sự tham gia của Kim Woo Seok trong vai Park Tae Kyung, một bác sĩ nội trú trẻ tuổi và nhiệt huyết; Lee Jung Eun vào vai Jang Hee Sook, người đứng đầu công ty môi giới bác sĩ; và Son Hyun Joo đảm nhận nhân vật Bu Seung Gwon, giám đốc bệnh viện có nhiều quyền lực. Dàn nhân vật với những vị trí và lợi ích khác nhau góp phần mở rộng các xung đột trong câu chuyện.

Với rating 14,9% sau hai tập, tác phẩm đang có khởi đầu thuận lợi trong cuộc cạnh tranh của phim truyền hình Hàn Quốc năm 2026.

Doctor X do Lee Jung Lim đạo diễn, Pyeon Seong Geun viết kịch bản, dự kiến gồm 16 tập và phát sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần trên SBS, đồng thời được phát hành trên Netflix. Với rating 14,9% sau hai tập, tác phẩm đang có khởi đầu thuận lợi trong cuộc cạnh tranh của phim truyền hình Hàn Quốc năm 2026. Khả năng duy trì sức hút ở những tập tiếp theo sẽ là yếu tố quan trọng quyết định liệu bộ phim có thể tiếp tục giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu hay không.