Doctor X của Kim Ji Won lập thành tích rating cao nhất năm 2026

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Doctor X do Kim Ji Won đóng chính ghi nhận khởi đầu ấn tượng khi đạt rating trung bình toàn quốc 11,4% trong tập đầu tiên, phát sóng ngày 9/10. Theo Nielsen Korea, đây là mức rating ra mắt cao nhất trong số các phim truyền hình ngắn tập lên sóng từ đầu năm 2026 đến nay. Tác phẩm đồng thời trở thành chương trình có tỷ suất người xem cao nhất trong ngày thứ Sáu tại Hàn Quốc.

Thành tích này giúp Doctor X nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay khi bắt đầu phát sóng. Đáng chú ý, bộ phim đã chạm mốc rating hai chữ số chỉ sau một tập, tạo tiền đề thuận lợi cho hành trình tiếp theo trên màn ảnh nhỏ.

Phim y khoa Doctor X dẫn đầu thành tích ra mắt của các phim ngắn tập năm 2026.

Doctor X thuộc thể loại y khoa pha màu sắc noir, được chuyển thể từ loạt phim Nhật Bản cùng tên. Tác phẩm xoay quanh Gye Soo Jung, nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài do Kim Ji Won thủ vai. Nhân vật gây ấn tượng bằng năng lực chuyên môn vượt trội, đồng thời đối đầu với những vấn đề tiêu cực trong môi trường bệnh viện.

Thay vì chỉ tập trung vào các ca phẫu thuật và quá trình cứu chữa bệnh nhân, bộ phim còn đặt nhân vật trung tâm vào cuộc đấu tranh với một hệ thống bị chi phối bởi tham nhũng. Qua đó, Doctor X khai thác sự đối lập giữa năng lực thực tế của người làm nghề y và những bất cập có thể cản trở việc thực hiện trách nhiệm cứu người.

Tác phẩm Doctor X xoay quanh Gye Soo Jung, nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài do Kim Ji Won thủ vai.

Sự kết hợp giữa đề tài y khoa và yếu tố noir tạo nên hướng tiếp cận đáng chú ý cho bộ phim. Trong câu chuyện, Gye Soo Jung chứng minh giá trị của một bác sĩ bằng chính kỹ năng và năng lực chuyên môn, thay vì dựa vào những quy tắc quyền lực đang chi phối môi trường làm việc. Đây cũng là nền tảng để tác phẩm phát triển xung đột giữa cá nhân và hệ thống.

Với Kim Ji Won đảm nhận vai chính, Doctor X tiếp tục đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ trong một hình tượng có chuyên môn đặc biệt và tinh thần đối đầu quyết liệt. Tuy nhiên, rating tập mở màn mới phản ánh sức hút ban đầu của tác phẩm. Khả năng duy trì lượng người xem trong những tập tiếp theo sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá sức bền của bộ phim.

Với Kim Ji Won đảm nhận vai chính, Doctor X tiếp tục đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ trong một hình tượng có chuyên môn đặc biệt.

Dù vậy, mức rating 11,4% ngay trong ngày đầu phát sóng vẫn là cột mốc đáng chú ý đối với Doctor X. Khi câu chuyện về nữ bác sĩ Gye Soo Jung mới bắt đầu, bộ phim được kỳ vọng tiếp tục khai thác cuộc chiến chống lại những bất cập trong bệnh viện, đồng thời duy trì sức hút nhờ sự kết hợp giữa chuyên môn y khoa và những xung đột mang tính hệ thống.