Doctor X của Kim Ji Won giữ ngôi vương trước thềm tập cuối

Bộ phim truyền hình Doctor X: Age of the White Mafia (tạm dịch: Doctor X: Thời đại mafia áo trắng) tiếp tục chứng minh sức hút khi giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng rating trong tuần cuối cùng lên sóng. Dù chưa thể chạm mốc 20% như kỳ vọng, tác phẩm do Kim Ji Won đóng chính vẫn là chương trình có lượng người xem cao nhất trong số các chương trình phát sóng ngày thứ Sáu tại Hàn Quốc.

Theo Nielsen Korea, tập 11 của Doctor X, phát sóng tối 13/11, ghi nhận rating trung bình toàn quốc đạt 14,5%. Con số này giảm 3,2 điểm phần trăm so với mức 17,7% của tập trước. Tuy nhiên, bộ phim vẫn duy trì vị trí số một trong khung giờ phát sóng và tiếp tục dẫn đầu giữa tất cả chương trình trên các đài truyền hình trong 6 tuần liên tiếp.

Kim Ji Won đảm nhận vai nữ bác sĩ phẫu thuật Gye Su Jeong trong Doctor X.

Nhìn lại hành trình phát sóng, Doctor X có màn khởi đầu tương đối ấn tượng với rating 11,4% ngay tập đầu tiên. Đến tập 2, con số nhanh chóng tăng lên 14,9%, trước khi chạm mốc 18,5% ở tập 4. Đặc biệt, tập 6 phát sóng ngày 24/10 lập thành tích cao nhất toàn bộ series với rating 19,5%, đưa tác phẩm đến rất gần cột mốc 20%.

Sau giai đoạn bùng nổ, rating phim có phần chững lại, lần lượt ghi nhận 16,5% ở tập 7, 15,6% ở tập 8 và 15,3% ở tập 9. Dù vậy, tác phẩm vẫn cho thấy sức hút ổn định khi tập 10 bất ngờ tăng trở lại mức 17,7%. Thành tích 14,5% ở tập 11 đánh dấu sự sụt giảm trước thềm tập cuối, nhưng không làm thay đổi vị trí dẫn đầu của bộ phim.

Doctor X thuộc thể loại y khoa pha màu sắc noir, xoay quanh Gye Su Jeong (Kim Ji Won), nữ bác sĩ phẫu thuật sở hữu tài năng xuất chúng và gần như không biết đến thất bại trong phòng mổ. Là một bác sĩ hợp đồng tại bệnh viện đại học Guseo, cô không ngần ngại đối đầu với những thế lực quyền lực, những quy tắc ngầm và vấn nạn tham nhũng ăn sâu vào hệ thống y tế.

Doctor X duy trì vị trí dẫn đầu rating trong 6 tuần liên tiếp.

Thay vì khai thác những câu chuyện cứu chữa bệnh nhân theo mô-típ quen thuộc, bộ phim đặt nhân vật chính vào cuộc chiến với mặt tối của ngành y. Những ca phẫu thuật căng thẳng, các bí mật bị che giấu và màn đối đầu giữa người có chuyên môn với thế lực thao túng bệnh viện tạo nên sức hấp dẫn riêng cho tác phẩm.

Đảm nhận vai Gye Su Jeong, Kim Ji Won có màn trở lại truyền hình đáng chú ý sau hai năm. Hình tượng nữ bác sĩ lạnh lùng, quyết đoán, sở hữu năng lực chuyên môn vượt trội cũng mang đến màu sắc khác biệt so với những vai diễn tình cảm trước đây của cô.

Ở tập 11, câu chuyện tiếp tục được đẩy lên cao trào khi những bí mật đen tối liên quan đến Kim Seung Hyo dần bị phơi bày. Đặc biệt, quyết định thực hiện ca phẫu thuật ghép tim cho người đàn ông này của Gye Su Jeong cùng tình huống bệnh nhân bất ngờ tỉnh lại ngay trên bàn mổ đã tạo nên nút thắt đầy kịch tính.

Những diễn biến căng thẳng trong ca phẫu thuật ở tập 11 đẩy câu chuyện đến cao trào trước tập cuối.

Với thành tích rating nổi bật và 6 tuần liên tiếp dẫn đầu, Doctor X khép lại hành trình phát sóng bằng vị thế đáng chú ý trên màn ảnh Hàn. Dù chưa thể vượt qua cột mốc 20%, bộ phim vẫn là một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật của Kim Ji Won trong năm 2026.