Doctor X của Kim Ji Won đối đầu với 100 Days Of Deception

Màn ảnh Hàn Quốc tháng 10/2026 chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa Doctor X và 100 Days Of Deception. Theo số liệu từ FlixPatrol, phim của Kim Ji Won hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình Netflix toàn cầu và dẫn đầu tại Việt Nam. Trong khi đó, tác phẩm do Kim Yoo Jung đóng chính xếp thứ 8 toàn cầu, đồng thời góp mặt trong nhóm dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.

Doctor X lên sóng từ ngày 9/10 trên SBS và Netflix, còn 100 Days Of Deception bắt đầu phát sóng từ ngày 10/10 trên tvN và Netflix. Dù ra mắt gần nhau, hai bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận khác biệt, tạo nên cuộc cạnh tranh giữa đề tài y khoa, đấu trí và câu chuyện gián điệp mang màu sắc lịch sử.

Doctor X của Kim Ji Won vượt 100 Days Of Deception trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu và Việt Nam.

Trong Doctor X: Age of the White Mafia, Kim Ji Won đảm nhận vai Gye Su Jeong, một nữ bác sĩ có cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với những bất công trong hệ thống bệnh viện. Phim kết hợp yếu tố y khoa với các màn đấu trí, khai thác những xung đột liên quan đến chuyên môn và quyền lực. Nhịp phim nhanh cùng hình tượng nữ chính quyết đoán là những yếu tố góp phần tạo sức hút cho tác phẩm trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh Kim Ji Won, phim còn có sự tham gia của Son Hyun Joo và Kim Woo Seok. Được làm lại từ series Doctor X của Nhật Bản, bộ phim ghi nhận rating tăng qua những tập đầu. Trên Netflix, vị trí thứ 4 toàn cầu và ngôi đầu bảng tại Việt Nam giúp tác phẩm tạm thời chiếm ưu thế trước đối thủ của Kim Yoo Jung.

100 Days Of Deception đưa Kim Yoo Jung trở lại màn ảnh nhỏ với vai Ga Kyung.

Ở phía đối diện, 100 Days Of Deception đưa Kim Yoo Jung trở lại màn ảnh nhỏ với vai Ga Kyung, một nữ đạo chích thiên tài thực hiện nhiệm vụ thâm nhập Phủ Toàn quyền trong vòng 100 ngày. Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932, thời kỳ Triều Tiên nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản, phim kết hợp yếu tố gián điệp, trả thù và lãng mạn. Park Jin Young cũng tham gia dự án này.

Là tác phẩm được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN, 100 Days Of Deception có màn mở đầu tích cực khi rating tăng từ 5,3% ở tập 1 lên 7,6% ở tập 2. Trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu, phim đứng thứ 8, thấp hơn Doctor X bốn bậc. Tại Việt Nam, tác phẩm cũng nằm trong nhóm dẫn đầu nhưng chưa vượt qua vị trí số 1 của đối thủ.

Dù Doctor X đang chiếm ưu thế trên Netflix, cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim vẫn chưa ngã ngũ. Thứ hạng trực tuyến có thể thay đổi theo ngày, trong khi rating truyền hình phản ánh lượng người xem theo phương thức đo lường khác. Vì vậy, những kết quả ban đầu chưa đủ để khẳng định tác phẩm nào sẽ duy trì sức hút lâu dài.

Với Doctor X, khả năng phát triển các xung đột trong bệnh viện và chiều sâu nhân vật sẽ ảnh hưởng đến sức bền của câu chuyện. Trong khi đó, 100 Days Of Deception cần giữ được sự hấp dẫn của tuyến gián điệp và những mối quan hệ tình cảm. Thành tích hiện tại đang nghiêng về Kim Ji Won, nhưng diễn biến ở các tập tiếp theo mới là yếu tố đáng chú ý trong cuộc đua màn ảnh Hàn Quốc tháng 10.