Doctor X của Kim Ji Won bứt phá rating sau 4 tập phát sóng

Bộ phim y khoa Doctor X: The Age of the White Mafia tiếp tục tăng trưởng về tỷ suất người xem khi tập 4, phát sóng ngày 17/10, đạt rating trung bình toàn quốc 18,5%. Theo Nielsen Korea, mức cao nhất trong tập lên tới 20,8%, đưa tác phẩm dẫn đầu khung giờ phát sóng. Với đà tăng liên tiếp qua từng tập, bộ phim đang tiến gần cột mốc rating trung bình 20% dù mới ra mắt chưa đầy hai tuần.

Thành tích của Doctor X gây chú ý khi tỷ suất người xem tăng từ 11,4% ở tập mở màn ngày 9/10 lên 14,9% ở tập 2 và 15,1% ở tập 3. Sau bốn tập, tác phẩm đã tạo được khoảng cách đáng kể so với thời điểm ra mắt, cho thấy sức hút của câu chuyện y khoa kết hợp đấu trí và màn tái xuất của Kim Ji Won.

Doctor X đạt rating 18,5%, cao nhất 20,8% chỉ sau 4 tập phát sóng.

Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Gye Soo Jung, bác sĩ phẫu thuật tài năng với biệt danh Chó Điên. Nhân vật nổi bật bởi năng lực chuyên môn, tính cách thẳng thắn và thái độ không khoan nhượng trước những bất công trong môi trường bệnh viện. Thay vì chấp nhận các quy tắc ngầm, cô sử dụng khả năng phẫu thuật để đối đầu với những thế lực tìm cách thao túng hệ thống y tế.

Sau thành công của Queen of Tears, vai diễn mới giúp Kim Ji Won tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Gye Soo Jung có hình tượng khác biệt khi không xây dựng sức mạnh nhân vật thông qua sự mềm mỏng hay khả năng thỏa hiệp. Cô sẵn sàng va chạm với đồng nghiệp và những người nắm quyền lực, đặt năng lực nghề nghiệp lên trên các mối quan hệ lợi ích. Cách xây dựng nhân vật này cũng tạo điều kiện để bộ phim khai thác những xung đột vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn y khoa.

Sau thành công của Queen of Tears, vai diễn mới giúp Kim Ji Won tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

Được chuyển thể từ loạt phim truyền hình Nhật Bản cùng tên, Doctor X mang màu sắc noir y khoa, kết hợp các ca phẫu thuật căng thẳng với cuộc chiến chống tham nhũng và lợi ích nhóm. Trong tập 4, những diễn biến tại Bệnh viện Đại học Guseo tiếp tục đẩy mâu thuẫn lên cao. Gye Soo Jung bắt đầu cảnh giác với Na Dae Il, giáo sư phẫu thuật mới xuất hiện với vẻ ngoài lịch thiệp nhưng dần bộc lộ những dấu hiệu đáng ngờ. Sự xuất hiện của nhân vật này mở ra một tuyến xung đột mới, đặt nữ bác sĩ trước những thử thách không chỉ liên quan đến chuyên môn.

Tuy nhiên, sức hút của Doctor X không đồng nghĩa bộ phim hoàn toàn nhận được phản hồi tích cực. Tác phẩm vướng tranh cãi liên quan đến cách khắc họa môi trường y tế. Những ý kiến tranh cãi đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo kịch tính và tính chính xác trong phim đề tài nghề nghiệp.

Mức trung bình 18,5% cùng tỷ lệ cao nhất 20,8% cho thấy Doctor X đang có khởi đầu đáng chú ý trên truyền hình Hàn Quốc.

Dù vậy, tranh luận chưa làm gián đoạn đà tăng rating của tác phẩm trong bốn tập đầu. Mức trung bình 18,5% cùng tỷ lệ cao nhất 20,8% cho thấy Doctor X đang có khởi đầu đáng chú ý trên truyền hình Hàn Quốc. Khi những mâu thuẫn tại bệnh viện vẫn chưa được giải quyết, các tập tiếp theo sẽ quyết định liệu bộ phim có thể đưa rating trung bình tiến sát, thậm chí vượt mốc 20%, đồng thời duy trì sức hút trước những ý kiến trái chiều.