Ngay trong ngày đầu phát sóng, Doctor X đạt rating thời gian thực cao nhất 25,34%, bỏ xa các chương trình phát sóng cùng thời điểm. Thành tích này đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm có màn ra mắt nổi bật nhất năm.

Phim khởi đầu với rating 19,16%, sau đó tăng liên tục qua từng mốc 10 phút. Các chỉ số lần lượt đạt 20,95%, 21,61% và 23,21%, trước khi chạm đỉnh 25,34%.

Trong cùng khung giờ, các chương trình trên những kênh khác đều ghi nhận rating thời gian thực dưới 8%. TV Chosun đứng thứ hai với 7,38%, còn OCN xếp thứ ba với 4,64%. Khoảng cách về tỷ suất người xem cho thấy ưu thế rõ rệt của Doctor X trong ngày đầu lên sóng.

Bộ phim mới Doctor X đánh dấu màn trở lại của Kim Ji Won sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh.

Mức rating cao nhất của Doctor X vượt thành tích 21% của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated), bộ phim dẫn đầu rating năm nay, và mức 15% của Phu nhân Đại quân thế kỷ 21 (21st Century Grand Prince's Wife). Kết quả này cũng thiết lập cột mốc mới về rating thời gian thực trong ngày đầu phát sóng của phim truyền hình Hàn Quốc năm 2026.

Doctor X được làm lại từ bộ phim truyền hình Nhật Bản kinh điển Doctor-X. Tác phẩm khai thác đề tài y khoa, tập trung vào nhân vật nữ chính mạnh mẽ và không xây dựng tuyến tình cảm lãng mạn. Kim Ji Won vào vai Gye Su Jeong, nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài với cá tính táo bạo, không nao núng trước khó khăn và quyết tâm đối đầu với hệ thống y tế tham nhũng.

Bên cạnh thành tích mở màn khả quan, Doctor X còn có lợi thế về lịch phát sóng. Bộ phim không phải cạnh tranh với đối thủ nổi bật trong ngày ra mắt và dự kiến được phát sóng riêng trong tháng tiếp theo. Đây là điều kiện thuận lợi để tác phẩm tiếp tục thu hút khán giả và cải thiện rating trong những tập sau.

Doctor X của Kim Ji Won bùng nổ rating.

Sức hút của Kim Ji Won sau thành công của các tác phẩm trước như Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), cùng diễn xuất được đánh giá cao, góp phần khiến màn trở lại của nữ diễn viên nhận được nhiều kỳ vọng. Thành tích mở màn của Doctor X cũng khiến khán giả chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ phim.