Doctor X: Câu thoại điển hình của Kim Ji Won gợi nhớ Anh Tài Thơm Da LAB

Gần đây, Anh Tài Thơm Da LAB chia sẻ trong kênh thông báo (broadcast) Instagram cá nhân đoạn clip quay màn hình đang xem cảnh cuối tập 1 Bác sĩ X: Mafia áo trắng (Doctor X: Mafia in white) kèm tin nhắn: "Quả này có xem Chông gai chắc luôn".

Cảnh được "chú Thơm" chia sẻ là đoạn cô Jang Hee Sook (Lee Jung Eun) đang bàn bạc với Giám đốc Bu về hợp đồng mới của Gye Su Jeong (Kim Ji Won). Cô nhắc đến một loạt công việc nằm ngoài phạm vi giấy phép hành nghề y, bao gồm việc dự tiệc xã giao, làm thân... Cô Jang đọc đến đâu, thì Su Jeong tiếp lời đến đó: "Tôi không làm".

Đây là câu thoại đặc trưng của nhân vật ở cả bản Nhật và Hàn của Doctor X, góp phần thể hiện tính cách cứng rắn và không chịu chi phối bởi quyền lực hay tiền bạc của nữ chính. Những điều khoản trong hợp đồng làm việc và thoại iconic của Gye Su Jeong còn gây sốt mạnh vì đánh trúng ước muốn của những "nô lệ tư bản".

Ngay khi "chú Thơm" chia sẻ, fan liền nhớ ngay đến khoảnh khắc "thái độ" tương tự trong tập 11 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đó là khi các Anh Tài cùng ngồi trò chuyện tại ký túc xá về lịch quay tiếp theo sẽ công bố người bị loại. Thơm lập tức đề xuất chống đối ê-kíp chương trình: "Bây giờ nếu bảo mình làm gì, thì mình bảo TÔI KHÔNG LÀM; mời Anh Tài Thơm đứng dậy - TÔI KHÔNG ĐỨNG; (Anh muốn nhận kết quả một mình hay cùng với đồng đội - Hoàng Dũng) - TÔI KHÔNG NHẬN".

Trước khi chính chủ có "thoại bướng" ở tập 11, các fan từng đùa về năng lượng "Tôi không làm" sau vòng loại Công diễn 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Người hâm mộ giả định, nếu Thơm là Anh Tài nguy hiểm và buộc phải chọn vào Mật Thất Lửa một mình hay đi với đồng đội để nhận kết quả, "chú Thơm" sẽ trả lời: "Tôi không chọn/Tôi không đi", đúng chất "xính lao"!

Các Fan Thuê hay Chim Cá chắc hẳn không lạ với tin nhắn chia sẻ về Doctor X trong broadcast của "chú Thơm" vì đều biết anh thường xem phim Hàn. Phim đã chiếu đến tập 8 nhưng "chú" đăng thoại tập 1, chứng tỏ mới "cày phim" gần đây.

Doctor X đang là phim truyền hình y khoa nổi nhất tại Hàn Quốc và châu Á hiện tại, ghi nhận rating, lượt xem lớn cùng đánh giá cao từ khán giả. Nhiều diễn viên, thần tượng tại xứ sở kim chi cũng dành lời khen và bật mí đang yêu thích Doctor X và màn trở lại của Kim Ji Won.