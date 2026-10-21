Doctor X: Ẩn ý sau cảnh khóc đầu tiên của Kim Ji Won liên quan đến câu thoại iconic?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Đầu mỗi tập của Doctor X: Mafia in White (Bác sĩ X: Mafia áo trắng) luôn có một đoạn hồi ức tách biệt với phần nội dung chính. Đó là những mảnh ghép về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Tập đoàn y tế Những đôi cánh trắng - nơi Gye Su Jeong (Kim Ji Won) và Jang Hee Sook (Lee Jung Eun) từng làm việc.

Cảnh quá khứ ở đầu tập 4 là cảnh khóc đầu tiên của Kim Ji Won và Lee Jung Eun trong Doctor X. Su Jeong bế Baraka ra khỏi đám cháy, vừa rơi nước mắt vừa làm hồi sức tim phổi cho cậu bé. Lúc đôi tay Baraka buông thõng xuống là lúc cô vỡ òa, bất lực vì không thể cứu được em.

Phân cảnh này như một cú tấn công đột ngột vào cảm xúc khán giả. Bởi 3 tập trước, Gye Su Jeong luôn xuất hiện với sự lạnh lùng, điềm tĩnh và sắc bén. Điều khiến khán giả thổn thức là Su Jeong - Kim Ji Won không gào thét ngay. Nước mắt của cô rơi không ngừng khi thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, sau đó mới bất lực, khóc òa lên.

Đầy đủ cảnh khóc xé lòng của Kim Ji Won trong "Doctor X".

Một số bình luận của khán giả:

"Gương mặt đẫm nước mắt cùng tiếng khóc đau xé lòng đó. Tôi thực sự mê mẩn khi thấy Ji Won hóa thân vào những vai diễn nặng tâm lý như vậy.""Diễn xuất của Kim Ji Won luôn bùng nổ một cách bất ngờ.""Tôi chỉ muốn ôm lấy bác sĩ Gye Su Jeong.""Những tiếng khóc xé lòng của Kim Ji Won khiến tim tôi như vỡ vụn thành trăm mảnh.""Cách cô ấy chuyển từng tiếng nấc nghẹn lặng lẽ thành tiếng khóc òa lên kìa, đúng là diễn viên của lòng tôi."

Trong tập 4, Na Daeil (Jang Seung Jo) hỏi rằng: "Rốt cuộc cô đã bỏ lại điều gì mà chỉ có thể tập trung về phía trước?", Su Jeong đã khựng lại. Dường như thời gian ở Tập đoàn y tế Những Đôi Cánh Trắng và sự ra đi của Baraka chính là những điều cô đã bỏ lại (hay nói đúng hơn là nỗi đau cố giấu đi nhưng không thể quên).

Trong ảnh lưu niệm, Su Jeong cười rất hạnh phúc (dù hình mờ). Nụ cười đó chưa từng xuất hiện khi cô làm ở Bệnh viện Đại học Guseo (trong 4 tập đã chiếu). Baraka có thể chính là cậu bé cô từng dùng phương pháp phẫu thuật đặc biệt để cứu sống nhưng qua đời 2 tháng sau vì vụ hỏa hoạn. Sự ra đi của Baraka dường như là nỗi ám ảnh sâu thẳm trong lòng Su Jeong, lấy đi nụ cười năm ấy của cô.

Trong ảnh lưu niệm với trẻ em địa phương, Su Jeong (ngoài cùng bên phải) cười rất tươi.

Từ cách cô nghe nhịp tim, ôm lấy cơ thể của cậu bé, có thể hiểu đây là một tình tiết lí giải vì sao Su Jeong có thói quen đặt tay lên ngực, kiểm tra nhịp tim của bệnh nhân sau khi hoàn thành ca phẫu thuật. Dù động tác đó không cần thiết, nhưng có thể, với Su Jeong, đó là cách cô tự xoa dịu lòng mình, phần nào giảm bớt nỗi buồn năm xưa - khi áp tai, đặt tay lên cơ thể không còn phản xạ sự sống của Baraka.

Su Jeong luôn khẳng định "tôi không bao giờ thất bại". Trong tập 2, lúc xin giấy đồng thuận phẫu thuật cho Hui Ju, cô tuyên bố chỉ cần bệnh nhân còn hơi thở, cô sẽ tìm mọi cách để cứu họ.

Ghép những chi tiết trên với phân cảnh Baraka qua đời, ta dễ thấy một góc nội tâm của Su Jeong - đó có thể là nỗi dằn vặt, rằng giá như cô tới sớm hơn, Baraka còn chút hơi thở thì cô vẫn kịp cứu cậu bé; và cũng có thể hiểu sự cứng cỏi, bản lĩnh hiện tại của "bác sĩ X" được vực dậy từ ám ảnh không muốn trải qua cảm giác bất lực vì không biết làm gì hoặc không có cách nào cứu được bệnh nhân.

Gye Su Jeong là một vai diễn hay trong sự nghiệp Kim Ji Won, xứng đáng để khán giả chờ đợi 2 năm. Doctor X chỉ mới chiếu 4/12 tập, dự đoán còn nhiều điểm đáng "mổ xẻ" trong thời gian tới. Phim phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi qua Netflix.