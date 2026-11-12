Doctor X: Ai 'chống lưng' cho biên kịch, tại sao nói đoàn phim 'gan trời'?

Doctor X là bản làm lại của series phim Nhật Bản cùng tên ăn khách. Thay vì bám sát nguyên tác, Doctor X lại từng bước thay đổi cách kể, bản địa hóa bằng cách sử dụng sự kiện có thật để lên án mặt tối của hệ thống y tế và xã hội.

Trong tập lấy bối cảnh phong trào dân chủ Gwangju năm 1980, phim không chỉ khai thác câu chuyện về nỗi đau của nạn nhân còn sống mà còn mỉa mai những kẻ chỉ biết lợi dụng bi kịch lịch sử để đánh bóng danh tiếng.

Gần nhất là 3 tập phim nói về 2 bệnh nhi ung thư sẽ phải đối diện với nguy cơ mất mạng do không có cơ hội phẫu thuật vì bệnh viện thiếu nhân lực giữa đợt đình công diện rộng của các bác sĩ.

Hầu hết tình tiết về cuộc đình công trong Doctor X đều trùng khớp với cuộc đình công của các bác sĩ nội trú và thực tập sinh Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 2/2024. Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) cũng như một vài bộ phim chủ đề y khoa khác từng phải hoãn lịch chiếu liên tục trong hơn 1 năm cuộc đình công diễn ra.

Việc Doctor X khai thác góc tối từ 2 sự kiện trên là sự liều lĩnh, mạo hiểm, do lên án, "đâm thẳng" vào lợi ích của một số hiệp hội tại Hàn Quốc cùng những vấn đề nhạy cảm chính trị khác. Bằng chứng là đoàn phim từng nhận đơn khiếu nại, yêu cầu ngừng chiếu gửi lên quốc hội ngay sau khi tập 5 - 6 phát sóng.

Đó là lý do vì sao dân mạng Hàn bàn tán trong các đề tài liên quan đến Doctor X rằng "ai là người chống lưng cho biên kịch?", tại sao Pyeon Seong Geun dám đưa những vấn đề gai góccủa ngành y, xã hội vào kịch bản phim truyền hình đầu tay? Knet cũng cảm thán đoàn phim "gan trời", "không sợ thất nghiệp" khi biên kịch Pyeon dám viết thì đạo diễn dám quay, diễn viên dám đóng...

Không ít khán giả khó hiểu với góc máy quay cận đôi chân dính máu của nữ chính, nhưng khi hiểu ra dụng ý thì đều "vỗ tay" cho cách kể chuyện bằng hình ảnh của đạo diễn Lee.

Góc máy của đạo diễn Lee Jungrim ở cảnh đầu và kết tập 6 từng viral cõi mạng, được khán giả Hàn tán dương không ngớt khi lột tả sự tương phản "rùng mình": Đầu tập phim là những kẻ cầm quyền áo quần sạch sẽ nhưng dấu chân luôn đẫm máu vì đứng sau việc tước đoạt mạng sống của những người dân vô tội; kết tập là Gye Su Jeong (Kim Ji Won) - người sắc lạnh như dao nhưng bước đi sạch sẽ, không vết dơ, ý chỉ việc "vấy máu" cô làm là những ca phẫu thuật đầy nhân đạo, cứu mạng người.

Doctor X chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Liên kết bất ngờ giữa 3 nhân vật Gye Su Jeong, Jo Won Jin và Park Tae Kyeong đang khiến khán giả tò mò câu chuyện chấn động nào đang chờ ở chặng cuối. Liệu biên kịch có "giữ chuỗi" tiếp tục khai thác sự kiện có thật nào ở phần kết hay không?