Đốc thúc tiến độ tuyến đường tỉnh nối Đồng Tháp đi Tây Ninh

Tuyến đường đi qua các xã Trường Xuân, Phú Cường, Tân Phước (tỉnh Đồng Tháp), sẽ kết nối các trục đường 837B kết nối quốc lộ N2, QL62 đi Tây Ninh.

Thi công cầu An Bình, gói thầu số 12 đoạn qua xã Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp).

Hai gói thầu đã hoàn thành

Tuyến đường ĐT845 nằm song song với đường ven kênh Phước Xuyên. Trên tuyến chính nhiều cầu, cống đã làm xong. Đến nay các gói thầu số 11,13 đã hoàn thành, còn lại các gói thầu đang hoàn thiện nền đường.

Tại công trường cầu An Bình, kỹ sư Lê Văn Mão, Chỉ huy trưởng thi công gói thầu số 12 cho biết, hiện tiến độ đã đạt gần 90% khối lượng, nhà thầu đang bố trí hai mũi thi công cầu và đường dẫn.

"Thời gian qua nguồn cát, đá xây dựng khan hiếm, giá tăng cao, chúng tôi đang cố gắng vượt khó, huy động đá để tăng tốc hoàn thiện gói thầu trong tháng 11 tới", kỹ sư Mão nói.

Xe cơ giới thi công đường dẫn cầu An Bình.

Anh Nguyễn Kiệm Nghiêm, Chỉ huy trưởng gói thầu số 16 cho biết, đơn vị phụ trách 5,7km, hiện tại nhà thầu đã láng nhựa mặt đường được 2,5/5,7km, tiến độ đạt 70%.

Theo anh Nghiêm, từ nay đến cuối năm nhà thầu đẩy mạnh các hạng mục gia cố đắp lề đường, các hạng mục an toàn giao thông.

"Hơn 3km còn lại đang là đường găng của gói thầu, tiến độ đến cuối năm đang rất căng thẳng, nhà thầu đang chật vật tìm nguồn đá phù hợp để hoàn thành cuối năm nay", anh Nghiêm cho hay.

Quan sát của phóng viên cho thấy dọc tuyến nhịp độ thi công giữa các nhà thầu không đồng đều, nơi làm việc tất bật nơi vắng bóng công nhân. Ngoài hai gói thầu nêu trên có tín hiệu lạc quan, các gói thầu còn lại đang thi công cầm chừng.

Cầu Hòa Bình trên tuyến ĐT845 đã làm xong, lắp biển báo hoàn chỉnh.

Giải pháp nào đẩy nhanh tiến độ?

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư), đến nay một số gói thầu chưa đáp ứng kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Cụ thể, đến nay 2/7 gói thầu xây lắp đã hoàn thành, đạt 76,2% khối lượng hợp đồng. Các gói thầu còn lại đang hoàn thiện nền đường, tiến độ dao động đạt từ 55 - 85%.

Theo chủ đầu tư, qua rà soát một số gói thầu chưa đạt kỳ vọng xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng.

Mặt khác, công tác bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ với điều kiện địa hình, địa chất khu vực dự án đi qua là địa chất yếu (ao, hồ, sông, rạch) và năng lực tài chính của một số nhà thầu.

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết: Theo kế hoạch dự án phải hoàn thành đến hết năm 2026.

Để đẩy nhanh tiến độ, Ban QLDA tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Nguồn vật liệu đá đang là đường găng lớn nhất của dự án.

Ngoài ra Ban QLDA cũng đã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan cùng phối hợp và hỗ trợ, xem xét, tìm kiếm giải pháp xử lý tổng thể cho toàn dự án đối với các khó khăn về vật liệu như đất đắp lề, đá xây dựng.

"Đối với các nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ và huy động nguồn lực thi công, Ban QLDA đã báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về chủ trương xử lý theo quy định.

Chủ đầu tư đang đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý các vướng mắc và tăng cường kiểm soát việc thực hiện hợp đồng. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2027", ông Huy thông tin.

Dự án đường ĐT 845 đoạn Trường Xuân – Tân Phước, có chiều dài hơn 27,6km, chiều rộng 12m, trên tuyến xây dựng mới 10 cầu tải trọng HL93. Tổng mức đầu tư 991,8 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 7/2022, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.