Đốc thúc tiến độ 41 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh thủ tục, giải phóng mặt bằng và thi công 41 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh minh họa: TTXVN

Tỉnh Nghệ An đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân tại 41 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm tiến độ bố trí nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Thời gian qua, việc triển khai các khu tái định cư có thời điểm bị gián đoạn do thực hiện các thủ tục chuyển tiếp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, các sở, ngành và địa phương đã tập trung triển khai công việc, trong đó một số khu tái định cư đã được khởi công, tổ chức thi công và có khối lượng thực hiện khá.

Dù vậy, tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công và giải ngân tại nhiều địa phương vẫn còn chậm. Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án, tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các địa phương xác định rõ phần việc, thời hạn hoàn thành, đồng thời chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Cụ thể, đối với các khu tái định cư đã khởi công, đang thi công tại các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tân Châu, Thần Lĩnh và Lam Thành, tỉnh yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục; kịp thời nghiệm thu, thanh toán để hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2026 trước ngày 30/10/2026.

Với các khu tái định cư chưa khởi công, đang hoàn thiện thủ tục hoặc lựa chọn nhà thầu tại các xã, phường Hoàng Mai, Quỳnh Sơn, Hùng Châu, Đức Châu, Minh Châu, An Châu, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và các khu còn lại tại Diễn Châu, Tân Châu, Thần Lĩnh, địa phương phải đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành phê duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/10/2026. Các công trình được yêu cầu tổ chức thi công từ đầu tháng 11/2026, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết, tỉnh sẽ tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; kịp thời giải quyết xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền, thời gian xem xét, thẩm định không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tỉnh cũng yêu cầu từng chủ đầu tư cam kết cụ thể về tiến độ, chất lượng công trình và giải ngân toàn bộ số vốn đã được bố trí. Các dự án được phân loại theo khả năng giải ngân để có giải pháp phù hợp; trường hợp chậm tiến độ hoặc không có khả năng giải ngân sẽ được xem xét xử lý, điều chuyển vốn và làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo, đồng thời lập biên bản cam kết với Tổ công tác của tỉnh về tiến độ hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, thi công, chất lượng công trình và giải ngân vốn.

Theo quy hoạch, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường. Dự án dự kiến ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ dân, trong đó 368 hộ không phải tái định cư và 1.782 hộ phải bố trí tái định cư.

Để phục vụ bố trí dân cư, 16 xã, phường phải xây dựng 41 khu tái định cư với tổng diện tích gần 103 ha. Việc đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm điều kiện để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, ổn định đời sống người dân khi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được thực hiện qua địa bàn Nghệ An.