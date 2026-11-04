Đốc thúc hoàn thành hai đồ án quy hoạch lớn ở Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát toàn bộ tiến độ, khối lượng công việc, xây dựng kế hoạch chi tiết và tập trung nguồn lực đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình và Quy hoạch phân khu Khu vực đô thị hai bên sông Đáy.

Quy hoạch phân khu Khu vực đô thị hai bên sông Đáy góp phần tổ chức không gian đô thị đồng bộ.

Đây là hai đồ án có ý nghĩa quan trọng trong định hướng tổ chức không gian, mở rộng dư địa phát triển và thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình được xác định là cơ sở quan trọng để hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ đánh giá đô thị loại I, phục vụ mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với Quy hoạch phân khu Khu vực đô thị hai bên sông Đáy, đồ án có vai trò tổ chức không gian đô thị đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu vực ven sông, đồng thời mở rộng quỹ đất phát triển và tạo thêm cơ hội thu hút các nguồn lực đầu tư.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai cả hai đồ án hiện chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi thời gian hoàn thành các nhiệm vụ không còn nhiều. Theo kế hoạch, Quy hoạch phân khu Khu vực đô thị hai bên sông Đáy phải hoàn thành trong tháng 11/2026.

Hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình cần được hoàn thiện trong quý I/2027 để phục vụ công tác đánh giá đô thị loại I.

Trước yêu cầu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương rà soát tiến độ, khối lượng công việc đã thực hiện và những nội dung còn tồn tại của từng đồ án.

Trên cơ sở đó, xây dựng biểu tiến độ cụ thể đến từng nhiệm vụ, xác định rõ sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Sở Xây dựng cũng phải chủ động bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng nội dung, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, không để gián đoạn do thiếu nhân lực hoặc phối hợp thiếu đồng bộ.

Sở Xây dựng phải tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc cung cấp số liệu, tài liệu và giải quyết các nội dung liên quan đến công tác lập, thẩm định quy hoạch.

Những khó khăn, vướng mắc phải được chủ động tháo gỡ theo thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng cần kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Để tăng cường kiểm soát tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào 9h sáng thứ Ba hằng tuần. Báo cáo phải nêu rõ những công việc đã hoàn thành, nhiệm vụ đang triển khai, mức độ đáp ứng tiến độ, công việc trọng tâm của tuần tiếp theo và các khó khăn có nguy cơ gây chậm trễ, kèm phương án xử lý cụ thể.

Khu vực hai bên bờ sông Đáy nơi Ninh Bình dự kiến đầu tư xây dựng tuyến đường cảnh quan kết hợp kè phát triển đô thị, dịch vụ.

Trao đổi về yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai đồ án, ông Nguyễn Văn Lượng Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết, Sở xác định đây là những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển đô thị của tỉnh trong giai đoạn tới.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, đơn vị sẽ tập trung rà soát từng phần việc, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, những khâu còn chậm và nguyên nhân cụ thể để có giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, Sở sẽ phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn trực tiếp phụ trách, tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

"Chúng tôi sẽ tập trung nhân lực, nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm chất lượng các đồ án, đồng thời bám sát mốc tiến độ tỉnh đã giao", Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc lập quy hoạch không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trước mắt mà còn phải bảo đảm tính đồng bộ, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tỉnh.

Việc đẩy nhanh tiến độ hai đồ án được kỳ vọng tạo nền tảng quan trọng để Ninh Bình tổ chức lại không gian phát triển đô thị, khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực hai bên sông Đáy, đồng thời hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.