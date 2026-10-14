'Dốc thử sức ngựa' trên cao nguyên đá

Tên gọi của con dốc này bắt nguồn từ câu chuyện được các bậc cao niên truyền lại về tập tục sinh sống của đồng bào vùng cao. Khi giao thông còn khó khăn, ngựa là phương tiện vận chuyển quan trọng của người dân. Để thử sức và đánh giá ngựa khỏe hay yếu, người ta cho ngựa thồ hàng từ chân dốc lên đỉnh. Những con ngựa vượt qua được con dốc được giữ lại để phục vụ việc vận chuyển và sản xuất.

Để đến Dốc Thẩm Mã, du khách đi theo Quốc lộ 4C, còn được biết đến với tên gọi Đường Hạnh Phúc, từ khu vực trung tâm Hà Giang cũ tiến vào sâu trong vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Từ cột mốc số 0 tại thành phố Hà Giang (cũ), quãng đường đến Dốc thử sức ngựa khoảng 105km, mất hơn 3 giờ di chuyển.

Con dốc nổi bật với những khúc cua tay áo nối tiếp nhau, len giữa các dãy núi đá và những triền đồi phủ xanh nương ngô. Từ trên cao nhìn xuống, cung đường uốn lượn theo sườn núi, tạo nên một trong những đoạn đường ấn tượng trên hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Địa danh này nói riêng và Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung là một điểm đến luôn hấp dẫn du khách bất kể thời điểm nào trong năm, mỗi mùa mỗi vẻ luôn có những nét đẹp riêng.

Từ đỉnh Dốc Thẩm Mã, du khách có thể phóng tầm mắt về những dãy núi trùng điệp và cung đường uốn lượn phía dưới. Đây cũng là một trong những điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn để ngắm cảnh trên hành trình từ Hà Giang đến Đồng Văn.

Với nhiều du khách, đi qua Dốc Thẩm Mã không chỉ là chinh phục một cung đường nổi tiếng mà còn là dịp trải nghiệm một phần đặc trưng của hành trình khám phá Cao nguyên đá. Những điểm dừng trên đỉnh dốc thường trở thành nơi du khách nghỉ chân, chụp ảnh và lưu lại dấu ấn về vùng đất và con người nơi đây.

Điểm check-in nằm trên đỉnh dốc cùng với các em nhỏ mang trên mình những gùi, vòng hoa Tam giác mạch, hoa cải luôn là điểm nhấn không thể nào quên.

Vào những ngày thời tiết thuận lợi, khu vực đỉnh dốc khá nhộn nhịp. Du khách thường dành thêm thời gian để cảm nhận không khí vùng cao, trò chuyện với nhau và lưu lại những bức ảnh bên cung đường.

Nhiều năm trở lại đây, Dốc Thẩm Mã vẫn là một điểm nhấn trên hành trình khám phá vùng Cao nguyên đá. Những đoàn xe nối nhau qua dốc, du khách dừng chân chụp ảnh, nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động cho cung đường vốn gắn với lịch sử và đời sống của người dân vùng cao.