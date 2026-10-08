Đọc sách để không rơi vào khoảng lặng khó xử

Với những người có khả năng diễn đạt tốt, trò chuyện là một nghệ thuật. Ảnh: Pexels

Theo Guardian, trong khi chúng ta thường chú trọng đến những mối quan hệ thân thiết, các nhà tâm lý học nhận thấy ngay cả những tương tác xã hội rất ngắn cũng có thể giúp con người cảm thấy hạnh phúc và gắn kết hơn.

Một nghiên cứu cho thấy những người trò chuyện ngắn với nhân viên pha chế, hoặc chỉ đơn giản là giao tiếp bằng mắt và mỉm cười, có tâm trạng tích cực hơn.

Một nghiên cứu khác với hành khách trên các chuyến tàu ở Chicago cho thấy những người nói chuyện với người lạ có trải nghiệm tích cực hơn những người ngồi một mình, dù trước đó họ dự đoán điều ngược lại, theo Scientific American.

Tuy nhiên, không ít người cảm thấy mình không giỏi nghệ thuật trò chuyện: họ thường muốn cải thiện khả năng nói chuyện, ít nhất để tránh những cuộc gặp gỡ khó xử hay khoảng lặng khó xử.

Theo The Economist, dưới đây là 5 cuốn sách đáng đọc để giúp bạn trở thành một người nói chuyện cuốn hút.

Nhiều người muốn cải thiện khả năng nói chuyện, ít nhất để tránh những cuộc gặp gỡ khó xử hay tình huống đáng xấu hổ. Ảnh: Fluida.

On Duties - Cicero

Tác phẩm On Duties (tạm dịch: Về bổn phận) của nhà hùng biện nổi tiếng La Mã Cicero.

“Các nhà hùng biện đã đưa ra những quy tắc cho việc diễn thuyết, nhưng không có quy tắc nào cho cuộc nói chuyện”, Cicero nhận xét trong bài luận viết năm 44 trước Công nguyên.

Ông quyết định tự xây dựng một số nguyên tắc và đưa ra danh sách lời khuyên mà các tác giả sách phát triển bản thân vẫn thường ca ngợi.

Trong số đó có: đừng bao giờ nói lan man; không nói xấu người khác sau lưng; không để lộ vẻ chán chường; và tuyệt đối đừng bao giờ mất bình tĩnh.

The Age of Conversation - Benedetta Craveri

Cuốn The Age of Conversation (tạm dịch: Kỷ Nguyên Của Đối Thoại) của tác giả Benedetta Craveri. Ảnh: New York Review Books.

Cuốn The Age of Conversation (tạm dịch: Kỷ Nguyên Của Đối Thoại) của tác giả Benedetta Craveri, do Nhà xuất bản New York Review Books phát hành, gồm 508 trang.

Tại các salon ở Paris vào cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18, nói chuyện là một nghệ thuật tinh tế.

Trong cuốn sách này, nhà sử học Benedetta Craveri tìm hiểu “hình mẫu của nghệ thuật trò chuyện”.

Theo đó, sự “vui vẻ, nhẹ nhàng” kết hợp với chiều sâu, còn sự thanh lịch đi cùng niềm vui.

“Khả năng lắng nghe được coi trọng hơn khả năng nói”, bà tiết lộ.

How to Win Friends and Influence People - Dale Carnegie

Cuốn How to Win Friends and Influence People (tên tiếng Việt: Đắc nhân tâm) của tác giả Dale Carnegie, do Nhà xuất bản Gallery Books phát hành, gồm 320 trang.

Ở Việt Nam, Đắc Nhân Tâm đã có hơn 50 năm gắn bó cùng bạn đọc. Ảnh: First News.

Năm 1936, một giáo viên dạy diễn thuyết trước công chúng cho rằng người Mỹ cần được hướng dẫn về “nghệ thuật tinh tế của việc hòa hợp với người khác”. Cuốn sách của Dale Carnegie vẫn được xuất bản cho đến ngày nay, gần 90 năm sau, và đã bán hơn 30 triệu bản.

Carnegie đưa ra “6 cách khiến người khác yêu mến bạn”, từ việc nhớ tên người đối diện, nhớ mỉm cười cho đến khiến họ cảm thấy mình quan trọng.

Tới năm 2011, tác phẩm về nghệ thuật ứng xử nằm trong danh sách 100 cuốn sách có ảnh hưởng nhất do tạp chí Time bình chọn. Khảo sát năm 2013 của Thư viện Quốc hội Mỹ đã xếp sáng tác của Carnegie là cuốn sách có ảnh hưởng lớn thứ 7 trong lịch sử Mỹ.

Tác giả nhiều lần nhấn mạnh: “Các nguyên tắc nêu trong quyển sách này sẽ chỉ có tác dụng khi xuất phát từ chính sự chân thành. Tôi không đưa ra mánh khóe hay thủ thuật để giúp chúng ta ứng xử giả dối. Tôi chỉ thảo luận với các bạn về sự khen ngợi chân thành từ sâu thẳm trái tim”.

Hello - Nicholas Epley

Cuốn Hello (tạm dịch: Xin chào) của tác giả Nicholas Epley, do Nhà xuất bản Bodley Head phát hành, gồm 320 trang.

Cuốn sách lập luận rằng trò chuyện với người khác không chỉ mang lại niềm vui mà còn có thể giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Nicholas Epley, một nhà khoa học hành vi, cho rằng “sự kết nối xã hội là sợi dây gắn kết cuộc sống và cả xã hội của chúng ta lại với nhau”.

Ông tập hợp nhiều nghiên cứu để chứng minh rằng khả năng giao tiếp xã hội là “một nhu cầu cơ bản, ngang với ăn uống” và “có ý nghĩa đối với hạnh phúc của con người thậm chí còn hơn tiền bạc”.

Cuốn sách dành cho những người muốn trở nên cởi mở và hòa đồng hơn, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng khi chủ động bắt chuyện với người khác.

Talk - Alison Wood Brooks

Cuốn Talk (tạm dịch: Trò chuyện) của tác giả Alison Wood Brooks, do Nhà xuất bản Crown phát hành, gồm 336 trang.

Giáo sư tại Đại học Harvard cho rằng những cuộc trò chuyện hiệu quả không nằm ở việc “áp dụng một tập hợp hữu hạn các kỹ thuật giao tiếp”, mà ở việc “dự đoán được các vấn đề, nhận ra chúng và tìm cách giải quyết”.

Bởi không phải cuộc trò chuyện nào cũng diễn ra suôn sẻ hay mang lại cảm giác dễ chịu. Thay vì đưa ra những quy tắc cụ thể, bà xây dựng một khung tư duy rộng hơn mang tên TALK - gồm lựa chọn chủ đề phù hợp, đặt câu hỏi hay, giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và thể hiện sự tử tế.