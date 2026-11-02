Đọc sách cộng đồng tại không gian đậm nét văn hóa Cửu Long

Hình ảnh người trẻ đọc sách cùng nhau đang dần trở nên phổ biến. Ảnh: Khánh Linh.

Đêm 30/10 đến 1/11, Đường sách TP.HCM trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn thông thường với Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 10. Lấy cảm hứng từ đời sống sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ban tổ chức đưa những câu chuyện dân gian, phong tục và tín ngưỡng Nam Bộ vào không gian đọc sách quen thuộc.

Trong khuôn khổ ngày hội, sự kiện đọc sách Read Around #04 thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Những buổi sinh hoạt này tạo cơ hội để người yêu sách gặp gỡ và cùng trao đổi về các chủ đề văn hóa, tạm rời xa những áp lực trong cuộc sống.

Cuộc hẹn của những người yêu sách

Nội dung của Read Around #04 xoay quanh việc người Việt đi chùa, đi đền cầu nguyện điều gì. Minh Ngọc (co-founder của Curiosity Circle, nhóm tổ chức sự kiện) cho biết ý tưởng này xuất phát từ việc nhận thấy nhu cầu tìm hiểu văn hóa tâm linh của giới trẻ ngày càng tăng cao.

“Tâm linh là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần, giúp con người giải tỏa cảm xúc, an tâm hơn khi cuộc sống khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, những kiến thức về phong tục, tín ngưỡng chưa có nhiều môi trường truyền đạt cụ thể. Nếu không được tìm hiểu và chia sẻ, các giá trị này có thể bị mai một hoặc hiểu sai”, Ngọc nói.

Những buổi sinh hoạt đọc sách giúp người yêu sách có không gian kết nối với nhau. Ảnh: Khánh Linh.

Mỗi buổi Read Around được chia thành ba phần gồm trò chơi làm quen, đọc sách và thảo luận. Cô cho biết cách tổ chức này giúp người tham gia vừa có thời gian đọc tập trung, vừa làm quen với những người có chung sở thích. Bên cạnh Read Around (đọc sách ngoài trời), Curiosity Circle còn tổ chức Read Room (phòng đọc sách) và Book Hunt (khám phá các tiệm sách).

“Đây là lần thứ hai Read Around diễn ra tại Đường sách. Tôi nghĩ với một sự kiện đọc sách, không nơi nào thích hợp để tổ chức hơn Đường sách, một không gian tri thức được bao phủ bởi các nhà xuất bản, tiệm sách”, Ngọc chia sẻ.

Theo cô, việc tổ chức buổi đọc sách trong khuôn khổ Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm còn giúp người tham gia hòa mình vào không gian mang đậm màu sắc tâm linh, tín ngưỡng Việt Nam.

Cửu Long thu nhỏ tại Đường sách TP.HCM

Bên cạnh Read Around, Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 10 cũng mang đến nhiều hoạt động khám phá đời sống văn hóa của người dân Nam Bộ. Với chủ đề “Cửu Long Thần Bí”, không gian ngày hội được chia thành nhiều khu vực khác nhau, bao gồm Mê Trận Cửu Long, Chợ Kỳ Hoa, Bến Sông Trăng…

Du khách thích thú khi trải nghiệm cờ sáng tạo Thủy Tinh Châu. Ảnh: Khánh Linh.

Shiloh Tremblay, du khách đến từ Canada, chia sẻ: “Tôi đã tham quan các gian hàng của ngày hội và có nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi rất thích đồ ăn và các trò chơi dân gian của Việt Nam”.

Tại Mê Trận Cửu Long, du khách có thể chơi board game, cờ sáng tạo Thủy Tinh Châu, trải nghiệm các trò chơi dân gian như nhảy sạp, bịt mắt đập lon.

Đến với Chợ Kỳ Hoa, người tham gia được khám phá những dự án sáng tạo với sách, tìm hiểu về hành trình tạo nên các sản phẩm thủ công, mỹ thuật của người Việt qua workshop tạo hình Chim Lạc từ đất sét hóa thạch, workshop cẩn trứng cho tranh sơn mài...

Dừng chân tại Bến Sông Trăng, độc giả có cơ hội tìm hiểu về đời sống tâm linh của người Việt, lắng nghe những câu chuyện về tín ngưỡng thờ Mẫu và thưởng thức các tiết mục cải lương.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm đã làm mới không gian của Đường sách. Theo ban tổ chức, việc kết hợp sách với nghệ thuật, trò chơi dân gian, thủ công và ẩm thực giúp tạo điều kiện hình thành thói quen đọc sách, đồng thời đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.