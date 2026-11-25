Đoàn làm việc của các đơn vị sách Việt Nam tham gia hoạt động đọc sách bên dòng sông ở Singapore.

Tại Singapore Writers Festival 2026 từ ngày 13 đến 22/11, đoàn Việt Nam với sự tham gia của lãnh đạo ATM Tủ sách và Công ty Sách Thái Hà đã trải nghiệm hoạt động Reading by the River (Đọc sách bên dòng sông) tại Singapore.

Hoạt động đưa việc đọc sách ra không gian công cộng, tạo cơ hội để người dân, du khách và những người yêu sách cùng đọc, trao đổi và kết nối trong môi trường gần gũi với thiên nhiên.

Từ trải nghiệm tại Singapore, các thành viên đoàn làm việc Việt Nam thảo luận về khả năng phát triển những mô hình đọc sách tương tự tại các đô thị trong nước. Đọc sách giữa không gian công cộng tại khu vực ven sông Singapore, người tham gia Reading by the River có thể lựa chọn vị trí phù hợp để đọc sách cá nhân hoặc cùng bạn bè trao đổi về những cuốn sách yêu thích.

Không gian đọc được bố trí giữa cảnh quan đô thị, với những tòa nhà hiện đại, các công trình kiến trúc lâu đời và dòng sông có tàu thuyền qua lại. Các thành viên đoàn Việt Nam mang theo sách, tham gia đọc cùng cộng đồng và trao đổi về những hoạt động phát triển văn hóa đọc đang được triển khai tại Việt Nam. Hoạt động kéo dài đến buổi tối, khi khu vực ven sông lên đèn.

Reading by the River là một trong những trải nghiệm được đoàn Việt Nam quan tâm khi tham dự Singapore Writers Festival 2026. Bên cạnh các chương trình giao lưu với nhà văn, tọa đàm văn học và hoạt động nghệ thuật, việc tổ chức đọc sách tại không gian công cộng góp phần đưa văn học đến gần hơn với đời sống thường ngày.

Thay vì giới hạn hoạt động đọc trong thư viện, nhà sách hay trường học, mô hình này tận dụng những địa điểm sinh hoạt cộng đồng để tạo thêm cơ hội tiếp cận sách. Đại diện đoàn Việt Nam, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Sách Thái Hà, nhận định, cách tổ chức này có thể tham khảo để phát triển các hoạt động khuyến đọc phù hợp với điều kiện của từng địa phương.